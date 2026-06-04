Cuộc chạy đua trước thềm bầu cử chủ tịch Real Madrid, trong khi Florentino Perez chọn Jose Mourinho thì ứng viên Enrique Riquelme nhấn mạnh “quả bom” chuyển nhượng theo cách không ai ngờ tới.

Riquelme cam kết sẽ chiêu mộ hai ngôi sao của Man City là Rodri và Erling Haaland nếu đắc cử.

Riquelme cam kết mua Haaland và Rodri nếu thắng cử. Ảnh: Diario AS

Theo đó, Riquelme công bố “quả bom” của mình bằng cách giơ chiếc áo đấu có tên Haaland và số 9 ở mặt sau, khẳng định đây là tiền đạo mà “đa số người hâm mộ Real Madrid mong muốn”.

Trước đó, Riquelme tiết lộ đã có các cuộc trao đổi với người đại diện của Rodri là Pablo Barquero. Theo ông, chủ nhân Quả bóng vàng 2024 sẵn sàng chuyển tới sân Bernabeu, dù Real Madrid vẫn cần đàm phán với Man City để hoàn tất thương vụ.

Với Haaland, Riquelme cho rằng thương vụ đơn giản hơn vì tiền đạo người Na Uy có điều khoản giải phóng hợp đồng và bản thân anh cũng muốn khoác áo Real Madrid.

Để tăng tính thuyết phục, ông đưa ra cam kết mạnh mẽ tương tự lời hứa nổi tiếng của Perez về vụ chuyển nhượng Luis Figo năm 2000.

Riquelme tuyên bố: “Nếu tôi không thực hiện được bất kỳ lời hứa nào, tôi đã ký bảo lãnh công chứng cá nhân. Khi đó, tôi sẽ thanh toán 100% phí hội viên cho 100.000 thành viên của Real Madrid trong mùa giải tới”.

Trong khi đó, đoạn video Mourinho mặc áo Real Madrid đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nếu Perez tái đắc cử vào Chủ nhật này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ trở lại Bernabeu.

Khi được thông báo về video này, Riquelme đáp rằng Mourinho là HLV xuất sắc nhưng không phù hợp với dự án của ông.

Riquelme cho biết đã có lựa chọn khác cho băng ghế huấn luyện, dù chưa tiết lộ danh tính. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự tham gia của Raul Gonzalez trong vai trò giám đốc thể thao, và Fernando Hierro phụ trách đào tạo trẻ có thể ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng.