Quá trình bầu cử chủ tịch Real Madrid đang khiến một số thương vụ chuyển nhượng của đội bóng tạm thời bị đình lại.

Mặc dù vậy, Real Madrid vẫn kịp thời triển khai kế hoạch bổ sung vị trí hậu vệ phải để thay thế Dani Carvajal ra đi, với mục tiêu Denzel Dumfries.

Real Madrid đạt thỏa thuận mua Dumfries. Ảnh: Inter.it

Hậu vệ người Hà Lan được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao trong màu áo Inter, khả năng chơi đa dạng và đặc biệt là mức giá khá dễ chịu trên thị trường.

Ban đầu, theo đề xuất của Jose Mourinho, Real Madrid tiếp cận Pedro Porro, nhưng thương vụ này phức tạp và có giá chuyển nhượng rất cao.

Trong khi đó, Dumfries có điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ 20 triệu euro, mức phí được xem là rất hấp dẫn đối với một trong những cầu thủ đá cánh phải hay nhất hiện nay.

Chuyên gia Fabrizio Romano cho biết, các thỏa thuận đã hoàn tất. Real Madrid chỉ còn chờ kích hoạt điều khoản

Theo AS, Mourinho đã được tham khảo ý kiến về trường hợp của Dumfries và ông đã bật đèn xanh.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hiểu rất rõ Dumfries sau nhiều năm theo dõi bóng đá đỉnh cao.

Ông đánh giá cao sự tiến bộ của cầu thủ 30 tuổi ở khâu phòng ngự trong môi trường khắc nghiệt của Serie A, đồng thời nhận được nhiều phản hồi tích cực về tính kỷ luật và khả năng thích nghi của anh.

Dumfries sẽ được kỳ vọng lấp đầy khoảng trống lớn mà Carvajal để lại. Thậm chí, anh khiến tương lai của Trent Alexander-Arnold bị đặt dấu hỏi.

Dù không hoàn toàn phù hợp với xu hướng gần đây của đội bóng Hoàng gia – vốn ưu tiên các tài năng trẻ cho tương lai – nhưng Dumfries đáp ứng tiêu chí mà Mourinho mong muốn.

“Người đặc biệt” muốn một cầu thủ có thể mang lại hiệu quả ngay lập tức thay vì chỉ là khoản đầu tư dài hạn.