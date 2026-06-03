MU từng bỏ ra 72 triệu bảng để rước Hojlund về sân Old Trafford hè 2023. Tuy nhiên, chân sút người Đan Mạch không đáp ứng được kỳ vọng dưới thời Ten Hag và Ruben Amorim.

Hiện tại Hojlund cũng không nằm trong kế hoạch của tân HLV Michael Carrick. Chính vì thế, CLB dứt khoát trong việc thanh lý tiền đạo 23 tuổi.

MU bán Hojlund cho Napoli - Ảnh: Sky Sports

Qua một mùa giải thi đấu thành công theo dạng cho mượn trong màu áo Napoli, Rasmus Hojlund chính thức khép lại hành trình tại MU.

Đội bóng thành Italia đã kích hoạt điều khoản mua đứt Hojlund sau khi giành vé tham dự Champions League 2026/27. Thương vụ có giá trị 38 triệu bảng Anh.

MU thông báo xác nhận: "Rasmus Hojlund gia nhập Napoli theo bản hợp đồng chuyển nhượng vĩnh viễn. Tất cả thành viên CLB xin chúc Rasmus những điều tốt đẹp nhất trong tương lai."

Gia nhập sân Quỷ đỏ với tiềm năng lớn, Hojlund chỉ ghi được 26 bàn thắng sau 95 lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh gặp khó trong việc thích nghi với môi trường Ngoại hạng khắc nghiệt.

Hojlund là cầu thủ nằm trong danh sách cần thanh lý của Red Devils. Hậu vệ cánh Tyrell Malacia cũng sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ở chiều ngược lại, MU đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Họ vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta với mức phí 39 triệu bảng.