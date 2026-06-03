Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ kế nhiệm Arne Slot, sau khi thống nhất các điều khoản cá nhân với đội chủ sân Anfield.

Cuối tuần trước, Liverpool gây bất ngờ khi sa thải Arne Slot, dù nhà cầm quân người Hà Lan từng giúp đội bóng giành chức vô địch Premier League 2024/25.

Iraola yêu cầu có dàn trợ lý riêng khi chuyển đến Liverpool - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, mùa giải vừa qua chứng kiến sự sa sút nghiêm trọng của Lữ đoàn đỏ, chỉ cán đích ở vị trí thứ năm Ngoại hạng Anh.

Lãnh đạo Liverpool nhanh chóng xác định Andoni Iraola là ứng viên số một cho ghế nóng tại Anfield.

Lối đá giàu năng lượng và pressing quyết liệt mà Iraola áp dụng có nhiều nét tương đồng triết lý Jurgen Klopp từng xây dựng cho The Kop.

Nhà báo chuyên chuyển nhượng David Ornstein tiết lộ, Iraola chuẩn bị chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng thời hạn hai năm.

Nguồn tin trên cũng khẳng định, Iraola muốn mang theo ê-kíp cộng sự quen thuộc của mình, gồm trợ lý Pablo de la Torre, Tommy Elphick, Shaun Cooper và Tom Webber.

Dự kiến Liverpool sẽ công bố Andoni Iraola trong vai trò tân HLV trưởng vào cuối tuần này.