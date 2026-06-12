Wataru Endo dính chấn thương mắt cá trong trận đấu Liverpool vs Sunderland hồi tháng 2 và phải phẫu thuật. Anh chỉ mới trở lại băng ghế dự bị ở vòng đấu cuối mùa gặp Brentford hồi tháng trước.

Thế nên, thông tin Endo buộc phải rút khỏi World Cup 2026 gây sốc với người hâm mộ Nhật Bản, bởi anh vẫn kịp thi đấu một hiệp trận giao hữu gặp Iceland hôm 31/5, trước lúc rời sân vì cảm thấy không ổn.

Wataru Endo không thể dự World Cup 2026 vì chấn thương - Ảnh: Mirror

Trên mạng xã hội, Endo nghẹn ngào xác nhận quyết định chia tay đội tuyển: "Như đã thông báo, tôi sẽ rút khỏi danh sách dự World Cup 2026. Kể từ khi gặp chấn thương, tôi làm mọi thứ có thể để trở lại. Bởi vậy, không có gì phải hối tiếc cả.

Tất nhiên, bản thân thất vọng vì không thể góp mặt tại giải đấu lần này. Nhưng hơn hết, tôi tự hào về những gì toàn đội cùng nhau xây dựng kể từ sau World Cup 2022.

Với vai trò đội trưởng, tôi cùng các đồng đội biến giấc mơ vô địch World Cup trở thành mục tiêu mà chúng tôi có thể tự tin nhắc đến mỗi ngày.

Nhật Bản hiện tại thực sự là một tập thể tuyệt vời. Tôi tin họ sẽ vượt qua mọi khó khăn và mang đến những điều mà bóng đá xứ hoa anh đào chưa từng chứng kiến.

Sau chiến dịch này, tôi sẽ chính thức giã từ đội tuyển quốc gia. Từ giờ, tôi sẽ cổ vũ Samurai Blue với tư cách người hâm mộ."

Người thay thế Wataru Endo trong danh sách đăng ký là tiền đạo Shuto Machino của Borussia Monchengladbach.

Khép lại hành trình khoác áo ĐTQG kéo dài hơn một thập kỷ, Endo ra sân 73 trận, ghi được 4 bàn thắng. Anh mang băng đội trưởng tuyển Nhật Bản kể từ sau World Cup 2022 tại Qatar.

Tại World Cup 2026, Nhật Bản cũng không có sự phục vụ của hai ngôi sao tấn công hàng đầu là Kaoru Mitoma và Takumi Minamino do chấn thương.