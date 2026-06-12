Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay

Bảng Ngày Giờ Mã trận Trận đấu Kênh trực tiếp
A 12/06 02:00 Trận 1 Mexico 2-0 Nam Phi VTV3, VTV10, VTV6
A 12/06 09:00 Trận 2 Hàn Quốc vs CH Séc VTV3, VTV6
B 13/06 02:00 Trận 3 Canada vs Bosnia VTV3, VTV10, VTV6
D 13/06 08:00 Trận 4 Mỹ vs Paraguay VTV3, VTV6