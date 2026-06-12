Đậm chất Bắc Mỹ

Kỳ World Cup mang đậm màu sắc Bắc Mỹ nhất lịch sử đã bắt đầu bằng âm thanh ngân vang của chiếc tù và vỏ ốc thời tiền Colombo và kết thúc bằng khẩu hiệu rất Mỹ: “Let’s go!”.

Như một điềm báo, chiếc vỏ ốc biển – từng được dùng để cầu mưa hay hiệu triệu chiến tranh – lần này vang lên để khai mạc kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức chung bởi 3 quốc gia láng giềng Mexico, Canada và Mỹ.

Mỗi nước sẽ tổ chức một lễ khai mạc riêng. Trong buổi lễ tại Mexico, chi tiết trang trí mang hơi hướng tiền Colombo xuất hiện xen lẫn rất nhiều tiếng Tây Ban Nha và không ít tiếng Anh. Một lễ khai mạc trung tính cho những thời đại đầy sóng gió.

Trong những chương trình được tính toán đến từng chi tiết như thế này, người ta luôn tìm kiếm những thông điệp ẩn hay dấu hiệu phản ánh thời đại.

Nếu “Chú Thỏ” đã liệt kê 35 quốc gia trong khu vực, thì tối thứ Năm tại sân Azteca – nay đã mang tên một ngân hàng vì khía cạnh tài trợ – công thức ấy được lặp lại mang tính trình diễn hơn.

Trong khi đó, Shakira – người đã đồng hành cùng gần như nhiều kỳ World Cup như Lionel Messi – sử dụng thủ pháp quen thuộc trong ca khúc chính thức của giải đấu: liệt kê những huyền thoại bóng đá như Pele, Maradona, Maldini, Romario hay Cristiano Ronaldo.

Lễ hội văn hóa

Buổi lễ trắng tinh như chính bộ váy của Lila Downs. Nữ ca sĩ đến từ Oaxaca, người cũng có một phần cuộc đời gắn với California, đóng vai trò người dẫn chương trình.

Shakira một lần nữa đồng hành cùng World Cup. Ảnh: FIFA

Sau tiếng tù và khai mạc, bà chào mừng khán giả bằng tiếng Mixtec – ngôn ngữ của một dân tộc bản địa ở Oaxaca – rồi tiếp tục bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Xung quanh bà là những vũ công, người đội lông vũ trên đầu, người khoác bộ trang phục vàng óng ánh như keo dính. Họ giống những “người-trophy” với chiếc đầu tròn như quả bóng vàng.

Trên sân khấu ấy, khán giả được phục vụ những khẩu phần hoài niệm dành cho thế hệ lớn tuổi với Mana, xen lẫn các liều reggaeton kiểu TikTok từ ca sĩ Venezuela Dany Ocean và chính J Balvin – bậc thầy trong nghệ thuật tránh bày tỏ quan điểm.

Trong liên khúc của mình, Balvin còn lựa chọn một ca khúc hợp tác bằng tiếng Anh: I Like It Like That.

Một cử chỉ đầy tinh tế dành cho hai nước đồng chủ nhà còn lại, bởi trong các lễ khai mạc tại Los Angeles và Toronto, thứ mang màu sắc Mỹ Latinh nhất có lẽ chỉ là cocktail margarita và daiquiri.

Shakira khép lại chương trình bằng phiên bản thứ 4 của “tháp Babel” âm nhạc quen thuộc. Trên nền afrobeat dễ nghe, cùng sự góp mặt của nghệ sĩ Nigeria Burna Boy, cô chuyển từ Waka Waka của Nam Phi sang Dai Dai của Mexico City.

Cả thế giới cùng hướng về Bắc Mỹ sau lễ khai mạc đậm nét văn hóa. Ảnh: FIFA

Lịch sử Azteca

Tuy nhiên, khán đài dường như hào hứng hơn với quốc ca Mexico trước trận khai mạc World Cup 2026, được thể hiện bởi Alejandro Fernandez – một thành viên của “hoàng tộc” nhạc ranchera.

Azteca, sân vận động duy nhất tổ chức ba kỳ World Cup, là nơi chứng kiến chức vô địch thứ 3 của Pele, “Bàn tay của Chúa” của Maradona, và có thể sẽ là sân khấu cho lời chia tay giải vô địch thế giới của Messi cùng Cristiano Ronaldo.

Đây là một SVĐ đã quen với những sự pha trộn kiểu Bắc Mỹ. Chính nơi này đã phổ biến ra toàn thế giới “làn sóng khán đài” nổi tiếng. Ý tưởng ấy xuất hiện tại Los Angeles, nhưng được khai sinh thành hiện tượng toàn cầu trong trận khai mạc World Cup 1986 giữa Italia và Bulgaria ở Mexico.

Cũng tại đây, ngoài “Bàn tay của Chúa”, Maradona còn ghi bàn thắng lịch sử vào lưới tuyển Anh trên hành trình nâng Cúp vàng với Argentina.

Phần đầu của bộ ba lễ khai mạc đã hoàn tất. Giờ đây, “cả thế giới cùng dừng lại và hướng về Bắc Mỹ”, như lời ông Infantino.