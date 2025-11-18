Trong những ngày qua, xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Peter Cklamovski sẽ từ chức HLV trưởng Malaysia sau trận vòng loại Asian Cup 2027 với Nepal (20h ngày 18/11).

Những tin đồn cho rằng nhà cầm quân người Australia “bỏ của chạy lấy người”, trong bối cảnh LĐBĐ Malaysia (FAM) đối mặt nguy cơ bị FIFA trừng phạt vì cáo buộc vi phạm đăng ký 7 cầu thủ nhập tịch.

HLV Cklamovski phủ nhận chia tay Malaysia. Ảnh: FAM

Báo chí Malaysia cũng đề cập về tin đồn, dẫn đến làn sóng giận dữ của người hâm mộ. Nhiều người tin rằng Cklamovski đang chuẩn bị “bỏ thuyền”.

“Điều đó khiến tôi hơi bất ngờ. Nhưng bóng đá là vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra”, Cklamovski tuyên bố, bác bỏ khả năng chia tay đội tuyển.

“Với tôi, điều đầu tiên là tập trung cho từng ngày. Quan trọng nhất là trận đấu với Nepal, để đảm bảo mọi người làm đúng công việc và giành trọn 3 điểm”.

Cklamovski cho biết: “Kết thúc năm ở ngôi đầu bảng và tiếp tục truyền niềm tin cho Malaysia về những gì đội bóng này có thể trở thành. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ lúc này”.

Tính đến nay, Cklamovski làm việc tại Malaysia được gần một năm. Ông khẳng định sự tập trung của mình hoàn toàn thuộc về sân cỏ.

“Rất đơn giản: chúng tôi chỉ tập trung vào những gì có thể kiểm soát, cố gắng tốt nhất mỗi ngày và thử thách chính mình. Đó là tư duy của các cầu thủ, là môi trường mà chúng tôi xây dựng”.

Malaysia xếp 118 thế giới, trong khi Nepal đang đứng hạng 180 và chịu ảnh hưởng từ hệ thống bóng đá trong nước rạn nứt và giải vô địch quốc gia thiếu ổn định.

Mặc dù vậy, Cklamovski cảnh báo học trò không được xem nhẹ Nepal dưới thời tân HLV Hari Khadka.

“Nepal đang thể hiện rất rõ sự quyết tâm. Chúng tôi phải tập trung tốt nhất để đối đầu một tập thể sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Không chỉ hướng đến Asian Cup 2027, Cklamovski nói về tham vọng của mình: “Điều quan trọng là chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá khiến mọi người tự hào, truyền cảm hứng cho cả quốc gia.

Đây là cơ hội cuối cùng trong năm 2025 để làm điều đó. Là cơ hội để khắc ghi bản sắc đội bóng mà chúng tôi hướng tới, và cho thấy con đường mà chúng tôi đang đi”.

Malaysia có 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, đứng đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 12 điểm. Tuyển Việt Nam đứng sau với 9 điểm, sẽ gặp Lào ngày 19/11 (19h).