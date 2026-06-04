Những căng thẳng và bất đồng đầu tiên đã xuất hiện trong đợt tập trung của đội tuyển Pháp, chỉ vài ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Theo tờ L’Equipe, các cầu thủ không đồng tình với số lượng vé mà Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) phân bổ.

Các tuyển thủ Pháp không hài lòng với FFF về tiền thưởng và phân phối vé. Ảnh: FFF

Trong buổi gặp mặt với Chủ tịch FFF, Philippe Diallo, nhiều tuyển thủ đã bày tỏ sự không hài lòng với đề xuất này.

Ông Diallo cho biết mỗi cầu thủ sẽ có 8 vé, trong đó hai vé được cấp miễn phí, còn sáu vé còn lại phải tự trả tiền.

Các cầu thủ cho rằng số lượng này là quá ít, bởi nhiều người thân và bạn bè của họ sẽ sang Mỹ để cổ vũ đội tuyển tại World Cup.

Đây không phải là vấn đề duy nhất mà FFF đang phải đối mặt. Một điểm nóng khác liên quan đến tiền thưởng tham dự World Cup.

Chủ tịch Diallo đã quyết định cắt giảm mức thưởng dựa trên thành tích thi đấu do chi phí tổ chức và di chuyển đến Mỹ quá cao.

Tuy nhiên, trong những giờ gần đây, các cuộc đàm phán đã có tiến triển tích cực và mức thưởng mà mỗi cầu thủ nhận được có thể sẽ tiệm cận với kỳ vọng của họ.

Những dấu hiệu rạn nứt nội bộ đầu tiên đã xuất hiện trong đội tuyển Pháp, dù điều này được cho là sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến màn trình diễn của đội bóng tại World Cup 2026.

Các cầu thủ vẫn sẽ tiếp tục thương lượng với Liên đoàn về số lượng vé cũng như các khoản tiền thưởng theo thành tích.

Như một động thái thiện chí, hôm thứ Ba vừa qua, toàn đội đã tham gia đầy đủ các hoạt động quảng bá thương mại với các đối tác và nhà tài trợ của FFF mà không đưa ra bất kỳ sự phản đối nào.