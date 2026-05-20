U17 Trung Quốc tiếp tục viết nên hành trình ấn tượng tại VCK U17 châu Á 2026 khi vượt qua U17 Australia với tỷ số 2-0 ở vòng bán kết. Chiến thắng này giúp đội bóng trẻ xứ tỷ dân lần đầu tiên góp mặt ở chung kết giải đấu kể từ năm 2004, thời điểm họ từng lên ngôi vô địch.

U17 Trung Quốc thi đấu hợp lý và chặt chẽ trước U17 Australia - Ảnh: AFC

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Trung Quốc nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo. Các pha lên bóng tốc độ cùng khả năng pressing quyết liệt giúp đại diện Đông Á liên tục đặt hàng thủ Australia vào trạng thái báo động. Zhao Songyuan và Shuai Weihao có nhiều cơ hội nguy hiểm, buộc thủ môn Charlie Wilson-Papps phải liên tục trổ tài cứu thua.

Dù gặp sức ép lớn, U17 Australia vẫn kiên trì phòng ngự và tưởng như có thể khép lại hiệp một với tỷ số hòa. Tuy nhiên, đúng vào phút 45+1, Kuang Zhaolei lên tiếng với pha dứt điểm quan trọng, mở tỷ số cho U17 Trung Quốc và tạo bước ngoặt lớn cho trận đấu.

Bước sang hiệp hai, đội bóng áo đỏ tiếp tục duy trì sự hưng phấn. Chỉ sau 4 phút, Shuai Weihao nhân đôi cách biệt bằng pha lập công sắc bén, khiến Australia rơi vào thế phải rượt đuổi.

U17 Trung Quốc tái hiện chung kết lịch sử với U17 Nhật Bản - Ảnh: AFC

Trong quãng thời gian còn lại, U17 Australia nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự chắc chắn và kỷ luật của U17 Trung Quốc.

Chung cuộc, đại diện Đông Á thắng 2-0 để giành vé vào chung kết gặp U17 Nhật Bản, tái hiện màn đọ sức giữa 2 nền bóng đá ở chung kết U23 châu Á diễn ra hồi tháng 1.