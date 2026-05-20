U17 Uzbekistan thực hiện 2 sự thay đổi trong đội hình từng vượt qua U17 Hàn Quốc ở tứ kết U17 châu Á 2026, trong khi U17 Nhật Bản thay tới 6 vị trí so với trận thắng Tajikistan 5-0.

Đại diện Trung Á suýt mở tỷ số ngay phút thứ 2 khi Amirkhon Erkinov chọc khe cho Sukhrob Sadirdjanov bên cánh trái, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ này chỉ đi vào cạnh lưới.

U17 Uzbekistan dẫn bàn trước. Ảnh: AFC

Sadirdjanov cùng Akhrorbek Ravshanbekov tiếp tục khuấy đảo hàng thủ U17 Nhật Bản từ hai biên, trong khi Abubakir Rakhimov buộc thủ môn Kosei Oshita phải đổ người cứu thua ở phút 21.

Sức ép pressing tầm cao của U17 Uzbekistan cuối cùng cũng phát huy hiệu quả ở phút 26, sau khi Chimezie Kai Ezemuokwe phạm lỗi với Akhrorbek Ravshanbekov trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Asilbek Aliev đánh bại Oshita mở tỷ số.

Ngay trước giờ nghĩ giữa hiệp, Oshita có phản xạ xuất sắc cứu thua cho U17 Nhật Bản.

Sang hiệp hai, U17 Nhật Bản dồn lên tìm bàn gỡ. Maki Kitahara có cú sút ngoài vòng cấm bị chặn lại, còn Arata Okamoto dứt điểm từ xa đi vọt xà.

U17 Nhật Bản không ngừng gây sức ép. Ảnh: AFC

Trong lúc U17 Nhật Bản dâng cao đội hình, U17 Uzbekistan liên tục khai thác khoảng trống bên cánh trái. Họ có cơ hội ở phút 60, nhưng Gazalkent dứt điểm đi đúng vị trí Oshita.

U17 Nhật Bản không ngừng gia tăng sức ép. Kitahara tìm thấy Rekuto Shiraogawa, nhưng cú dứt điểm không vượt qua hàng thủ U17 Uzbekistan.

Phút 78, U17 Nhật Bản tưởng như đã gỡ hòa khi Shiraogawa tạt bóng để Motosuna đánh đầu tung lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận do việt vị.

U17 Nhật Bản ngược dòng kỳ diệu. Ảnh: AFC

Dẫu vậy, sức ép không ngừng nghỉ của U17 Nhật Bản cuối cùng cũng được đền đáp ở những giây cuối cùng của thời gian bù giờ. Từ đường chuyền chuẩn xác của Motosuna, Ezemuokwe bật cao đánh đầu ghi bàn, đưa trận đấu vào loạt luân lưu.

Trong màn “đấu súng”, kịch tính tiếp tục lên cao, khi Oshita cản phá thành công 2 cú đá đầu tiên giúp U17 Nhật Bản dẫn 2-0.

Dù vậy, những pha đá hỏng liên tiếp của Takeshi Wada và Tafuku Satomi lại mở ra hy vọng cho U17 Uzbekistan. Sau cùng, đội trưởng Motosuna thực hiện thành công cú đá quyết định 3-2, đưa U17 Nhật Bản tiến vào trận chung kết.