Ngày 19/5, Ban Kỷ luật VFF ra quyết định xử phạt hậu vệ Đinh Viết Tú của Thể Công Viettel sau hành vi xúc phạm khán giả ở trận gặp Thép Xanh Nam Định tại vòng 23 LPBank V-League. Theo đó, cầu thủ sinh năm 1992 bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp, đồng nghĩa nghỉ hết phần còn lại của mùa giải.

Ở trận Thể Công Viettel làm khách trên sân của Thép Xanh Nam Định (thắng 2-0), Đinh Viết Tú sau khi bị khán giả nhà la ó, công kích, anh đáp trả bằng cách giơ “ngón tay thối” về phía khán đài.

Đinh Viết Tú bị treo giò tới hết mùa giải.

Việc Viết Tú bị treo giò tới hết mùa giải là tổn thất lớn với Thể Công Viettel, khi đội bóng áo lính đặt quyết tâm hướng tới vị trí Á quân. Đinh Viết Tú là một trong những trụ cột dưới thời HLV Velizar Popov, đóng vai trò quan trọng nơi hàng thủ.

Sau 23 vòng đấu, Thể Công Viettel có 49 điểm, đứng thứ hai trên BXH. Bùi Tiến Dũng và các đồng đội hơn Ninh Bình 5 điểm (đứng thứ ba) nhưng vẫn cần phải có sự tập trung cao nhất để hoàn thành mục tiêu.