TAND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định đưa vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra ở TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) ra xét xử theo trình tự sơ thẩm vào ngày 18/11 tới.

Liên quan đến vụ án, 28 người bị đưa ra xét xử về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày.

HĐXX gồm 3 người, trong đó có 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân. Bốn kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội và VKSND Tối cao (biệt phái công tác về VKSND TP Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

Trong số 28 người bị đưa ra xét xử có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự.

Trong đó có các bị cáo: Phạm Việt Cường (cựu Thẩm phán, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng); Lê Phước Thạnh (cựu Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKS án hành chính, kinh doanh thương mại, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng); Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng); Dương Anh Sơn (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Khánh Hòa);

Nguyễn Ngọc Anh (Luật sư Công ty TNHH Anh Huy Luật); Hoàng Kiến An (Luật sư, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Xuân Thiết và Cộng sự); Nguyễn Đình Bảo (Luật sư, Trưởng văn phòng Luật sư Đình Bảo); Phạm Thanh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Hà)…

Ảnh minh họa

Theo cáo buộc, từ tháng 3/2022 đến 5/2024, có 28 bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của TAND cấp cao tại Đà Nẵng cũ (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng), TAND tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Phúc cũ (nay là Phú Thọ), VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), VKSND tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Thi hành án dân sự... và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

Trong đó, ông Phạm Việt Cường bị xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Trong số các vụ án trên, có 2 vụ án ông Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ do người có thẩm quyền chỉ đạo. Bị cáo đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.

Trong khi đó, ông Lê Phước Thạnh khi giữ chức Phó viện trưởng VKS án hành chính, kinh doanh thương mại VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trực tiếp nhận hối lộ số tiền 400 triệu đồng để đề xuất lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 65/QĐ-VKS-KDTM ngày 29/9/2023.

Ngoài ra, Lê Phước Thạnh còn môi giới hối lộ trong 2 vụ án với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng...