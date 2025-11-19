Lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027 khép lại với nhiều bất ngờ, trong đó Singapore tạo địa chấn khi lần đầu tự giành vé dự VCK sau hơn 40 năm.
Trên sân Kai Tak, Singapore tạo nên cú lội ngược dòng giàu cảm xúc trước Hồng Kông (Trung Quốc), qua đó giành vé dự VCK Asian Cup 2027 lần đầu tiên trong lịch sử.
Scott McTominay "ngả bàn đèn" tuyệt đẹp mở tỷ số trong chiến thắng nghẹt thở 4-2 của Scotland trước Đan Mạch, qua đó chính thức lấy vé World Cup 2026.
Tây Ban Nha vất vả hòa Thổ Nhĩ Kỳ 2-2 trên sân nhà, qua đó đoạt vé trực tiếp dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau.