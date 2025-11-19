G6D_vpkXQAAv0H0.jpg
Trước đối thủ yếu, Bỉ sớm mở tỷ số với pha đánh đầu cận thành của Vanaken
G6EXEx1WAAEf4fm.jpg
Doku tỏa sáng nhân đôi cách biệt
G6EKrRQXEAAdGrq.jpg
G6EXEzZWsAAD76I.jpg
Tiền đạo Man City khuấy đảo hành lang cánh, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 41
G6EHaDtXEAIpPFA.jpg
G6EW3baWQAAOlan.jpg
Đầu hiệp hai, Mechele cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số 
G6Ek5ZzXUAA8sdR.jpg
Tiền vệ Saelemaekers ăn mừng bàn thắng thứ 5
G6Ek5ZyX0AE85FU.jpg
De Ketelaere lập cú đúp trong vòng 3 phút cho tuyển Bỉ
G6EVYmzXcAA6qvh.jpg
Chiến thắng hoành tráng của Bỉ
G6EPztnWgAAUapA.jpg
Bỉ xếp nhất bảng J để lấy vé đi World Cup 2026. Trong khi Xứ Wales sẽ đá play-off

Nguồn ảnh: Uefa, DAZN, F.R