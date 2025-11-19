Kết quả vòng loại Asian Cup 2027 hôm nay
|Ngày
|Giờ (VN)
|Trận đấu
|Bảng
|Trực tiếp
|18/11
|13:30
|Timor-Leste 0-5 Tajikistan
|A
|18/11
|16:00
|Pakistan 0-5 Syria
|E
|18/11
|17:15
|Sri Lanka 0-4 Thái Lan
|D
|18/11
|17:30
|Maldives 0-2 Philippines
|A
|18/11
|19:00
|Hong Kong (Trung Quốc) 1-2 Singapore
|C
|18/11
|19:15
|Brunei 0-3 Lebanon
|B
|18/11
|20:00
|Nepal 0-1 Malaysia
|F
|18/11
|20:45
|Turkmenistan 3-1 Đài Loan (Trung Quốc)
|D
|18/11
|21:00
|Bangladesh 1-0 Ấn Độ
|C
|18/11
|21:30
|Yemen 7-1 Bhutan
|B
|19/11
|19:00
|Lào 🆚 Việt Nam
|F
|FPT, VTV5
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
PANDA CUP 2025
|
18/11
14:30
|
U22 Việt Nam 0-1 U22 Hàn Quốc
|
|
18/11
18:35
|
U22 Trung Quốc 0-0 U22 Uzbekistan
|
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
19/11
02:45
|
Áo 1-1 Bosnia
|
Scotland 4-2 Đan Mạch
|
Tây Ban Nha 2-2 Thổ Nhĩ Kỳ
|
Belarus - Hy Lạp
|
Bỉ 7-0 Liechtenstein
|
Bulgaria 2-1 Georgia
|
Kosovo 1-1 Thụy Sỹ
|
Romania 7-1 San Marino
|
Thụy Điển 1-1 Slovenia
|
Xứ Wales 7-1 Bắc Macedonia
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CONCACAF
|
19/11
08:00
|
Costa Rica - Honduras
|
Guatemala - Surinam
|
Haiti - Nicaragua
|
Jamaica - Curacao
|
Panama - El Salvador
|
Trinidad & Tobago - Bermuda
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á
|
18/11
23:00
|
Iraq 2-1 UAE
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
18/11
17:15
|
Nhật Bản 3-0 Bolivia
|
18/11
18:00
|
Hàn Quốc 1-0 Ghana
|
19/11
00:00
|
Chile 2-1 Peru
|
19/11
02:30
|
Brazil 1-1 Tunisia