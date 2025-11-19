Kết quả vòng loại Asian Cup 2027 hôm nay

Ngày Giờ (VN) Trận đấu Bảng Trực tiếp
18/11 13:30 Timor-Leste 0-5 Tajikistan A
18/11 16:00 Pakistan 0-5 Syria E
18/11 17:15 Sri Lanka 0-4 Thái Lan D
18/11 17:30 Maldives 0-2 Philippines A
18/11 19:00 Hong Kong (Trung Quốc) 1-2 Singapore C
18/11 19:15 Brunei 0-3 Lebanon B
18/11 20:00 Nepal 0-1 Malaysia F
18/11 20:45 Turkmenistan 3-1 Đài Loan (Trung Quốc) D
18/11 21:00 Bangladesh 1-0 Ấn Độ C
18/11 21:30 Yemen 7-1 Bhutan B
19/11 19:00 Lào 🆚 Việt Nam  F FPT, VTV5

Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

PANDA CUP 2025

18/11

14:30

U22 Việt Nam 0-1 U22 Hàn Quốc

 

18/11

18:35

U22 Trung Quốc 0-0 U22 Uzbekistan

 

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

19/11

02:45

Áo 1-1 Bosnia

Scotland 4-2 Đan Mạch

Tây Ban Nha 2-2 Thổ Nhĩ Kỳ

Belarus - Hy Lạp

Bỉ 7-0 Liechtenstein

Bulgaria 2-1 Georgia

Kosovo 1-1 Thụy Sỹ

Romania 7-1 San Marino

Thụy Điển 1-1 Slovenia

Xứ Wales 7-1 Bắc Macedonia

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CONCACAF

19/11

08:00

Costa Rica - Honduras

Guatemala - Surinam

Haiti - Nicaragua

Jamaica - Curacao

Panama - El Salvador

Trinidad & Tobago - Bermuda

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á

18/11

23:00

Iraq 2-1 UAE

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

18/11

17:15

Nhật Bản 3-0 Bolivia

18/11

18:00

Hàn Quốc 1-0 Ghana

19/11

00:00

Chile 2-1 Peru

19/11

02:30

Brazil 1-1 Tunisia