editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers sco den (2).jpg
Hai đội nhập cuộc đầy hứng khởi
G6EBBEnXMAAxpje.jpg
Ngay phút thứ 3, McTominay đã thực hiện pha "ngả bàn đèn" cực đỉnh mở tỷ số
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers sco den (1).jpg
Sau đường tạt vào từ cánh phải của Doak, cựu tiền vệ MU ghi siêu phẩm
G6EAIdmWMAAj6hn.jpg
Màn ăn mừng ngạo nghễ của McTominay
editorial_uefa_com scotland_v_denmark_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (2).jpg
Sang đến hiệp hai, Hojlund gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền
editorial_uefa_com scotland_v_denmark_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (1).jpg
Niềm vui của tiền đạo biên chế MU
G6EQTrcXoAEfZYK.jpg
Bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 62, Kristensen nhận thẻ đỏ rời sân. Đan Mạch chỉ còn chơi với 10 người
editorial_uefa_com scotland_v_denmark_ _fifa_world_cup_2026_qualifier.jpg
Phút 78, Shankland đệm cận thành nâng tỷ số lên 2-1
G6EWkNmXoAAFQTi.jpg
Tuy nhiên, Dorgu lập tức gỡ hòa 2-2
editorial_uefa_com scotland_v_denmark_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (6).jpg
Kịch tính đẩy lên cao trào phút bù giờ thứ 3, Kieran Tierney cứa lòng chân trái từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-2
editorial_uefa_com scotland_v_denmark_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (5).jpg
Niềm vui vô bờ của các cầu thủ chủ nhà
editorial_uefa_com scotland_v_denmark_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (9).jpg
Đến phút 98, McLean ấn định kết quả 4-2 với cú sút xa từ giữa sân
editorial_uefa_com scotland_v_denmark_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (7).jpg
McTominay ăn mừng phấn khích lúc cuối trận
G6EaMexW0AA0mxU.jpg
Chiến thắng kịch tính và giàu cảm xúc của Scotland
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers sco den (4).jpg
Scotland trở lại sân chơi đỉnh cao World Cup sau gần 3 thập kỷ vắng mặt
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifiers sco den (3).jpg
Lần cuối cùng các cầu thủ Scotland xuất hiện tại một kỳ World Cup là ở France 1998
G6EXnANWIAAmk5D.jpg
Xếp hạng chung cuộc, Scotland vượt mặt Đan Mạch để dẫn đầu bảng C, đoạt vé trực tiếp dự World Cup 2026. Đội bóng Bắc Âu sẽ phải đá play-off

Nguồn ảnh: Uefa, BR Football, 433, F.R