Nguồn ảnh: Uefa, BR Football, 433, F.R
Tây Ban Nha vất vả hòa Thổ Nhĩ Kỳ 2-2 trên sân nhà, qua đó đoạt vé trực tiếp dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau.
Thẻ đỏ tai hại của Wang Shiqin đã khiến U22 Trung Quốc chỉ giành được 1 điểm trước U22 Uzbekistan, qua đó ngậm ngùi nhìn U22 Hàn Quốc đăng quang Panda Cup.
Malaysia giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Nepal, thuộc lượt trận thứ 5 bảng F Vòng loại Asian Cup 2027. Trận này, cầu thủ nhập tịch Paulo Josue đá hỏng quả phạt đền lúc cuối trận.
Xuân Son là tâm điểm ở cuộc đọ sức tuyển Việt Nam vs Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, thay vì kỳ vọng quá mức người hâm mộ cần thực tế và điềm tĩnh.
Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027, đầy đủ và chính xác.