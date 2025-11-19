Xuân Son là tâm điểm ở cuộc đọ sức tuyển Việt Nam vs Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, thay vì kỳ vọng quá mức người hâm mộ cần thực tế và điềm tĩnh.
Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027, đầy đủ và chính xác.
Thẻ đỏ tai hại của Wang Shiqin đã khiến U22 Trung Quốc chỉ giành được 1 điểm trước U22 Uzbekistan, qua đó ngậm ngùi nhìn U22 Hàn Quốc đăng quang Panda Cup.
FIFA vừa yêu cầu mở cuộc điều tra chính thức với LĐBĐ Malaysia, liên quan đến bê bối làm giả tài liệu 7 cầu thủ nhập tịch.
Đội trưởng Văn Trường dính chấn thương nặng ở cuối trận đấu U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc 0-1, thuộc lượt cuối giải tứ hùng Panda Cup 2025, chiều 18/11.