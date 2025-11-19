G6D_W5wXMAEfJ93.jpg
Đội hình ra sân tuyển Tây Ban Nha
Ngay phút thứ 4, Dani Olmo xử lý hay trong không gian hẹp mở tỷ số cho đội chủ nhà
Tiền vệ Barca ăn mừng bàn thắng
Khoảng thời gian tiếp theo, Tây Ban Nha tạo ra nhiều tình huống uy hiếp cầu môn Bayindir
Thế nhưng, cuối hiệp một, Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tìm được bàn gỡ 1-1 nhờ công Deniz Gul
Sang hiệp hai, Ozcan nã pháo tầm xa nâng tỷ số lên 2-1
Niềm vui của tiền vệ đội khách
Cuộc rượt đuổi tỷ số diễn ra hấp dẫn. Oyarzabal gỡ hòa 2-2 ở phút 62
Tiền đạo Sociedad liên tục "nổ súng" gần đây
Hai đội khép lại trận đấu với kết quả hòa 2-2
Tây Ban Nha giành vé trực tiếp bảng E dự VCK World Cup 2026. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đá play-off khu vực châu Âu

Nguồn ảnh: Selección Española Masculina de Fútbol, Uefa, 433, F.R