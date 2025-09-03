Tại một sự kiện ở Quý Dương (tỉnh Quý Châu) mới đây, ông Tao Jingwen - Chủ tịch bộ phận quản lý chất lượng, quy trình kinh doanh và công nghệ thông tin của Huawei - cho biết công ty đã “xây dựng được một hệ sinh thái hoàn toàn độc lập với Mỹ”.

Ông nhấn mạnh sức bật của Huawei trong hành trình tiến tới tự chủ công nghệ và coi đây là minh chứng cho sự kiên cường của tập đoàn kể từ khi bị Mỹ cho vào danh sách cấm vận tháng 5/2019.

Theo ông Tao, nỗ lực tự chủ công nghệ của toàn ngành sẽ giúp Trung Quốc có thể “vượt Mỹ về ứng dụng trí tuệ nhân tạo” nhờ lợi thế về quy mô nền kinh tế và sự đa dạng của các kịch bản ứng dụng.

Tao Jingwen - Chủ tịch bộ phận quản lý chất lượng, quy trình kinh doanh và công nghệ thông tin của Huawei. Ảnh: Handout

Bài phát biểu của ông Tao được đưa ra trong bối cảnh Huawei tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào chất bán dẫn, năng lực tính toán, dịch vụ đám mây, AI và hệ điều hành, nhằm đối phó với các biện pháp kiểm soát gắt gao từ Washington cùng căng thẳng địa chính trị ngày càng leo thang.

Cũng trong ngày 28/8, Huawei thông báo dịch vụ đám mây của hãng đã mở quyền truy cập cho người dùng vào hệ thống CloudMatrix 384 - cụm siêu máy tính gồm 384 bộ xử lý AI Ascend, được phân bổ trong 12 tủ điện toán và 4 tủ kết nối.

Hệ thống này đạt hiệu suất 300 petaflops (1 petaflop tương đương 1.000 nghìn tỷ phép tính/giây) và dung lượng bộ nhớ băng thông cao tới 48 terabyte.

Huawei cho biết CloudMatrix 384 hiện đã được triển khai tại các trung tâm dữ liệu ở An Huy, Nội Mông và Quý Châu, trở thành nền tảng huấn luyện AI lớn nhất trong ngành.

Hệ thống này được giới thiệu như một “siêu nút AI” chuyên dụng, có khả năng xử lý khối lượng công việc AI khổng lồ và được đánh giá ngang tầm với NVL72 của Nvidia trong việc giải quyết các điểm nghẽn tính toán tại trung tâm dữ liệu.

Nền tảng đám mây của Huawei cũng đã tích hợp nhiều mô hình AI nội địa, bao gồm Pangu của chính công ty, DeepSeek, Qwen của Alibaba Cloud và Kimi của Moonshot AI. Ngoài ra còn có các “AI agent” - tác nhân thông minh có thể tự động thực hiện nhiệm vụ thay con người.

Huawei đồng thời công bố hệ thống xDeepServe dành cho các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Hệ thống này sử dụng kiến trúc “Transformerless”, cho phép tách nhỏ các mô hình vốn dựa trên kiến trúc Transformer của Google – nền tảng cho phần lớn AI hiện nay – nhằm tối ưu hiệu quả.

Song song tại một sự kiện ở Thượng Hải, Huawei giới thiệu loạt sản phẩm bộ nhớ mới gồm OceanDisk EX 560, OceanDisk SP 560 và OceanDisk LC 560, hướng đến cải thiện hiệu suất tính toán AI.

Đầu tháng này, hãng cũng tuyên bố sẽ mở mã nguồn bộ công cụ Compute Architecture for Neural Networks (CANN) – phần mềm dùng để phát triển ứng dụng trên bộ xử lý Ascend AI. Đây được xem là đối trọng với bộ công cụ CUDA độc quyền của Nvidia.

Các thông báo nói trên diễn ra giữa lúc Huawei đang tái cấu trúc mảng điện toán đám mây, vốn phụ trách phát triển mô hình AI, dịch vụ cloud và giải pháp trung tâm dữ liệu.

(Theo Huawei Central, Yahoo)