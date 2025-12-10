Ngày 10/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn cho biết từ đêm 12 đến hết ngày 13/12, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh kết hợp hội tụ gió trên mực 3.000-5.000m, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng, kèm giông, lốc, mưa đá, gió giật mạnh.

Miền Bắc sắp mưa rét diện rộng. Ảnh: Hoàng Minh

“Từ 13-14/12, miền Bắc rét đậm, vùng núi rét hại; vùng núi, trung du có thể dưới 10 độ, núi cao dưới 5 độ; đồng bằng dưới 13 độ; từ 15/12, nhiệt độ tăng dần nhưng vẫn rét”, cơ quan khí tượng dự báo.

Đối với khu vực miền Trung, trong hôm nay (10/12), ảnh hưởng không khí lạnh và gió Đông khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, phía Đông các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng (là các tỉnh từ TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận cũ) có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-100mm, cục bộ trên 200mm. Từ 11/12, mưa ở khu vực này giảm.

Trong khi đó, khu vực Nam Bộ các ngày 10-11/12, có mưa rào và giông mạnh, khả năng kèm lốc xoáy và gió giật.

Dự báo, cảnh báo thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 9-19/12/2025):

Từ đêm 9-11/12:

Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ngày 11/12 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: từ đêm 9-10/12 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Nam Bộ từ 10-11/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ đêm 11-19/12:

Bắc Bộ: đêm 11-12/12 có mưa, mưa rào rải rác; khoảng đêm 12-13/12 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ khoảng ngày 13/12 trời rét, riêng ngày và đêm 13/12 vùng núi và trung du có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới. Nguồn: NCHMF

Bắc Trung Bộ: từ khoảng đêm 11-13/12 có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét; từ khoảng ngày 13/12 trời rét.

Khu vực Quảng Trị, TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; riêng thời kỳ từ 13-15/12 có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và giông vài nơi.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng lưu ý, chính quyền và người dân cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và có kế hoạch chủ động phòng ngừa.