Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo, khoảng đêm 12 và ngày 13/12, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và rải rác có giông, một số nơi mưa to; từ 13/12, trời rét trên diện rộng; ngày và đêm 13/12, vùng núi và trung du có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 10/12, không mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ; trưa và chiều trời hửng nắng, không khí ấm lên với nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Trong khi đó, TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa từ 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Từ đêm 10/12, mưa lớn ở khu vực này có khả năng giảm dần.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Nam Bộ từ ngày 10-11/12, có lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, một vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với không khí lạnh nên khu vực phía Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7. Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m và có mưa giông, gió giật mạnh. Biển động mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 10/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa vài nơi, riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-27 độ; phía Nam 28-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.