Sự quan tâm từ Trung ương lan tỏa mạnh mẽ

Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 ghi nhận dấu ấn rõ nét từ sự quan tâm của Trung ương đối với đồng bào Khmer. Ngày 10/4, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư chúc mừng tới đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer, gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc năm mới tốt đẹp.

Thông điệp từ người đứng đầu Chính phủ không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần, mà còn khẳng định rõ quan điểm xuyên suốt: đồng bào Khmer là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chăm lo.

Trong những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây, đồng bào Khmer mang trên mình những bộ trang phục rực rỡ sắc màu và đến chùa thực hiện các nghi lễ quan trọng. Ảnh: Tào Đạt

Cùng với đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp đến các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống. Trong các ngày 10 đến 13/4, lãnh đạo Bộ đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà tại Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long và TP.HCM.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đến Vĩnh Long thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, Trường Trung cấp Pali - Khmer, các hộ Khmer tiêu biểu, hộ nghèo, người có uy tín, chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer và cả cán bộ lão thành người Khmer.

Bộ trưởng mong muốn đồng bào, các vị chức sắc, nhân sĩ, trí thức người Khmer tiếp tục cùng các dân tộc khác đoàn kết, chung sức, đồng lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu cùng cả nước xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Y Thông đã đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer tại Cà Mau, Cần Thơ, An Giang. Ngày 13/4, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà đồng bào Khmer tại chùa Candaransi (phường Xuân Hoà) và chùa Pothiwong (phường Bảy Hiền) - nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống tại TPHCM.

Các đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã trực tiếp đến thăm chùa, cơ sở giáo dục, gia đình chính sách, hộ nghèo và người có uy tín… trong cộng đồng. Những hoạt động chăm lo cho đồng bào Khmer nhân dịp này không chỉ là tặng quà, chúc Tết mà còn gắn với việc nắm tình hình đời sống, lắng nghe tâm tư của đồng bào, qua đó góp phần đưa chính sách dân tộc đi vào thực chất hơn.

Địa phương chủ động, đa dạng hình thức chăm lo

Ở cấp địa phương, nhiều tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Chôl Chnăm Thmây từ sớm, với quy mô và hình thức phong phú.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó tư lệnh Quân khu 9 trao quà tặng trụ trì các chùa nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Trung Phạm

Tại Cần Thơ, UBND thành phố ban hành kế hoạch số 141 về tổ chức các hoạt động mừng Tết Chôl Chnăm Thmây. Các hoạt động chăm lo được triển khai thành một chương trình quy mô lớn.

Tổng kết “Tết Quân - Dân” mừng Chôl Chnăm Thmây năm nay cho thấy thành phố đã huy động trên 18 tỷ đồng để thực hiện hàng loạt công trình và phần việc dân sinh: lắp 140 đèn năng lượng mặt trời, xây mới 3 cây cầu giao thông nông thôn, sửa chữa và phát quang hơn 60 km đường lộ; đồng thời trao 120 phần quà cho các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, 950 suất quà cho gia đình chính sách, tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.200 người dân, 360 suất học bổng và 500 xe đạp đã được trao cho học sinh Khmer vượt khó học giỏi.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ và ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố, trao tặng "nhà đại đoàn kết" cho các hộ dân. Ảnh: Trung Phạm

An Giang cũng là địa phương nổi bật với quy mô chăm lo lớn. Tỉnh tổ chức họp mặt với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, chức sắc tôn giáo, người có uy tín, gia đình chính sách, học sinh, sinh viên Khmer tiêu biểu.

Không dừng lại ở đó, tỉnh còn triển khai chương trình “Tết Quân - Dân” mừng Chôl Chnăm Thmây với tổng nguồn lực huy động hơn 8 tỷ đồng. Chương trình đã xây dựng 50 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách; hoàn thành 8 cây cầu giao thông nông thôn; hỗ trợ nước sạch, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao khoảng 1.000 suất quà và nhiều học bổng, xe đạp cho học sinh.

Hoạt động chăm lo Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 còn được triển khai rộng khắp tại những địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Từ sự quan tâm của Trung ương đến nỗ lực của các địa phương, có thể thấy việc chăm lo Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 cho đồng bào Khmer được triển khai đồng bộ, có chiều sâu và ngày càng đi vào thực chất. Các hoạt động chăm lo đã gắn với an sinh xã hội, phát triển hạ tầng, giáo dục và y tế. Chính những việc làm cụ thể ấy đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, để Tết Chôl Chnăm Thmây tiếp tục trở thành cầu nối văn hóa, nơi tinh thần đoàn kết dân tộc được bồi đắp…