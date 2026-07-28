Video: Kyodo News

Hãng thông tấn Kyodo News đưa tin một trận động đất đã xảy ra lúc 16h27 chiều 28/7 (giờ địa phương, tức 14h27 giờ Việt Nam) ở tỉnh Kumamoto thuộc tây nam Nhật Bản. Các chuyên gia khí tượng Nhật Bản ngay sau đó đã phải đưa ra cảnh báo về nguy cơ sóng thần xảy ra sau động đất, đồng thời kêu gọi người dân tránh xa bờ biển ở các vùng Ariake và Yatsushiro.

Theo thông tin từ Cơ quan kiểm soát hỏa hoạn và thảm họa Nhật Bản, dư chấn của trận động đất lần này đã khiến một trung tâm thương mại hư hại nghiêm trọng khi tầng 2 của tòa nhà bị sập. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người vẫn mắc kẹt bên trong trung tâm thương mại trên.

Một khu vực đổ nát ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản sau động đất. Ảnh: Kyodo News

Một nhân chứng là quản lý một tiệm cắt tóc nằm gần khu trung tâm thương mại kể lại: “Tôi nghe thấy tiếng động lớn giống như phương tiện lớn va chạm với một vật gì đó. Tôi chứng kiến một cột khói trắng bốc lên ngay sau tiếng động đó”.

Trong cuộc họp báo tối 28/7, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi khẳng định các cơ quan chức năng Nhật Bản sẽ “nỗ lực hết sức khi thực hiện các biện pháp ứng phó thiên tai, trong đó các hoạt động cứu hộ cứu nạn của cảnh sát và lực lượng cứu hỏa ở tỉnh Kumamoto sẽ là ưu tiên hàng đầu”.