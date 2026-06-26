Các cộng đồng ven biển ở bang La Guaira chịu thiệt hại nặng nề sau trận động đất mạnh. Video: Anadolu

Hãng tin BBC hôm nay (26/6) dẫn lời bà Delcy Rodriguez nói: "Chúng tôi sẽ giải cứu những người bị mắc kẹt. Chúng tôi đang làm việc không ngừng nghỉ cho nhiệm vụ này".

Hiện, có sự chênh lệch không rõ ràng về số người bị thương khi Bộ trưởng Y tế Venezuela Carlos Alvarado nói với đài truyền hình nhà nước VTV hôm 25/6 rằng có hơn 4.300 người đã bị thương.

Người đứng đầu Venezuela tuyên bố chính phủ đã quyết định quân sự hóa bang La Guaira sau động đất. La Guaira, khu vực ven biển phía bắc Caracas, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hai trận động đất hôm 24/6 và đã được tuyên bố là "vùng thảm họa", với ít nhất 100 tòa nhà bị sập, bao gồm cả các chung cư cao tầng.

Jens Laerke, người phát ngôn của cơ quan nhân đạo Ocha của Liên Hợp Quốc cho biết các đội tìm kiếm và cứu hộ quốc tế từ ít nhất 17 quốc gia đang đến Venezuela để giúp tìm kiếm những người sống sót. Ông Laerke nói, các đội từ Chile, Colombia, El Salvador, Italia, Mexico, Thụy Sĩ và Mỹ đã có mặt ở Venezuela. Các đội tìm kiếm và cứu hộ từ Anh, Cộng hòa Czech, Ecuador, Pháp, Đức, Jordan, Hà Lan, Qatar và Tây Ban Nha cùng nhiều nước khác đang tới.

Đội cứu hộ Hà Lan lên đường tới Venezuela để trợ giúp. Ảnh: Shutterstock

Bộ Tài chính Mỹ đã tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Venezuela. Điều này cho phép chính phủ Venezuela thực hiện các giao dịch tạm thời để cứu trợ nạn nhân động đất, điều mà trước đây không thể thực hiện được do các lệnh trừng phạt kinh tế đang áp dụng.

Tờ New York Times đưa tin sự miễn trừ này có hiệu lực đến ngày 23/10. Thông tin trên được đưa ra khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đang huy động 150 triệu USD viện trợ cho Venezuela.