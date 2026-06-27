Cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ảnh: VTV.gov.ve

Ông Tom Fletcher, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp nói: "Đây là một hoạt động ứng phó khẩn cấp rất phức tạp. Hơn 50.000 người mất tích, hàng trăm người thiệt mạng, vì vậy một khối lượng công việc khổng lồ cần phải làm để tìm kiếm, cứu hộ giữa đống đổ nát”.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez ngày 26/6 cho biết số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên 920, ít nhất 3.360 người bị thương và 172 người vẫn bị chôn vùi trong đống đổ nát. Ông nói thêm, dư chấn đã ảnh hưởng đến ít nhất 383 tòa nhà, 13 bệnh viện, 25 trung tâm mua sắm và 1.002 công trình khác.

Tổng thống lâm thời của Venezuela, bà Delcy Rodríguez tuyên bố sẽ nỗ lực cứu sống càng nhiều người càng tốt khi số người tử vong chính thức do trận động đất kép tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ qua ở nước này gần như tăng gấp đôi.

Phát biểu trong chuyến thị sát La Guaira, khu vực bị tàn phá nặng nề nhất, bà Delcy Rodríguez cho biết các nhóm tìm kiếm và cứu hộ nước ngoài đang đến.

Người đứng đầu Venezuela hôm qua (26/6) đã kêu gọi người dân không đến bang La Guaira để tránh cản trở nỗ lực cứu hộ trong những giờ phút nguy cấp nhất.

Hai trận động đất mạnh với cường độ 7,2 và 7,5 độ Richter được Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela hôm 24/6, gần thành phố Moron. Các chấn động lan khắp Venezuela, nước láng giềng Colombia cũng như số đảo Caribbe cũng cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất.

Thảm họa chưa từng có trong hơn một thế kỷ qua đã gây ra sự tàn phá nghiêm trọng ở Venezuela, khiến nhiều khu nhà sụp đổ. .