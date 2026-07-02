Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau động đất ở Venezuela. Ảnh: EPA

Báo Guardian đưa tin người dân địa phương cùng các đội cứu hộ trong và ngoài nước vẫn tiếp tục tìm kiếm những người sống sót sau 2 trận động đất dữ dội tấn công Venezuela hồi tuần trước. Hai trận động đất hơn 7 độ Richter xảy ra cách nhau chưa đầy 1 phút đã khiến gần 2.000 người thiệt mạng, hơn 10.000 người bị thương và hàng chục nghìn người mất tích.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân cố gắng ngăn các thành viên của Cơ quan Điều tra khoa học, hình sự và tội phạm Venezuela (CICPC) lấy một chiếc két sắt chứa đầy USD từ một tòa nhà đổ nát tại bang La Guaira, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

CICPC sau đó ra thông báo cho biết 4 sĩ quan đã bị bắt giữ và đình chỉ công tác. Ngoài ra, cơ quan đã tiến hành các thủ tục kỷ luật để “sa thải ngay lập tức” những người này.

CICPC tuyên bố: "Trước những sự việc gần đây xảy ra tại các khu vực bị ảnh hưởng vì động đất ở bang La Guaira, chúng tôi xác nhận một nhóm sĩ quan đã hành động trái với nhiệm vụ được giao, lợi dụng hoạt động cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo để có hành vi sai trái khi chiếm đoạt những tài sản có giá trị được tìm thấy trong đống đổ nát. Hành vi cá nhân đáng lên án và đi ngược lại những giá trị nền tảng trong hệ thống nguyên tắc của lực lượng đã trực tiếp làm tổn hại đến uy tín của cơ quan và sự tôn trọng của công chúng”.

Mặc dù một bé trai 3 tuổi đã được cứu sống khỏi đống đổ nát của một tòa nhà ở La Guaira ngày 30/6, hy vọng tìm thấy thêm những người sống sót đang dần giảm xuống. Trong khi đó, sự phẫn nộ của công chúng về tốc độ chậm chạp của chiến dịch cứu hộ cũng như hành vi của một số thành viên lực lượng quân đội và cảnh sát đang gia tăng.

Các tình nguyện viên cho biết họ đang làm mọi thứ có thể để tìm kiếm những người sống sót sau thảm họa động đất. Trong khi đó, một số quân nhân và cảnh sát Venezuela bị tố cáo đã đánh cắp, ngăn chặn viện trợ và chiếm đoạt các khoản quyên góp.