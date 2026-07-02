Theo hãng tin TASS, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez ngày 1/7 đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất nghiêm trọng vừa xảy ra, bắt đầu từ 18h cùng ngày.

"Người dân Venezuela đang tan nát cõi lòng vì nỗi đau mất người thân trong trận động đất kinh hoàng. Ngày hôm nay, chúng ta cùng chia sẻ nỗi đau với các gia đình đã mất đi thân nhân, đồng thời cầu nguyện cho những người bị thương, những người vẫn còn mất tích và các cộng đồng bị ảnh hưởng", bà Rodríguez phát biểu.

Khung cảnh đổ nát tại Venezuela sau động đất. Ảnh: TASS

Trong thời gian quốc tang, chính phủ Venezuela sẽ tổ chức các hoạt động tưởng niệm trên phạm vi toàn quốc nhằm bày tỏ sự tiếc thương đối với những người thiệt mạng, đồng thời thể hiện sự đoàn kết với các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Theo thông báo cùng ngày của Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez, số nạn nhân thiệt mạng vì động đất hiện đã lên tới 2.295 người và số trường hợp bị thương là hơn 11.000 người. Trong khi đó, các báo cáo của Liên Hợp Quốc ước tính vẫn còn khoảng 50.000 nạn nhân mất tích. Ở thời điểm hiện tại, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

Hai trận động đất mạnh 7,2 độ Richter và 7,5 độ Richter đã liên tiếp tấn công Venezuela trong khoảng 40 giây vào chiều tối 24/6. Theo giới chức địa phương, tâm chấn của hai trận động đất nằm cách nhau khoảng 10km tại bang Yaracuy, gây rung lắc trên diện rộng và làm sập khoảng 59.000 công trình xây dựng.