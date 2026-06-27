Kênh NBC (Mỹ) đưa tin 2 trận động đất xảy ra liên tiếp chiều 24/6 đã khiến nhiều khu vực ở tại Venezuela bị tàn phá nặng nề và gây ra hàng nghìn thương vong. Giữa bối cảnh tang thương như vậy, câu chuyện của gia đình ông Gallipoli như ngọn đèn thắp lên niềm hy vọng cho nhiều người dân Venezuela đang cố gắng tìm kiếm người thân còn sống sót giữa thảm họa.

Một khu vực ở Venezuela bị động đất tàn phá. Ảnh: NBC News

Gallipoli kể hôm 25/6, ông đã đến tòa chung cư nơi gia đình con trai mình sinh sống ở khu vực La Guaira sau khi không thể liên lạc được với họ. Khi đến nơi, ông chứng kiến đống đổ nát từng là tòa chung cư nơi gia đình con trai sinh sống. Ông không ngừng tìm kiếm trong đống đổ nát, miệng liên tục gọi tên con trai với hy vọng người thân của ông vẫn còn sống.

Ông Gallipoli nhớ lại: “Cảnh tượng khi đó thật kinh hoàng. Tôi hét gọi tên con trai của mình là Jofram với chút ít niềm tin còn sót lại. Bất chợt, tôi nghe thấy một tiếng thì thầm yếu ớt. Tôi nhận ra đó là giọng của Jofram cùng với con dâu và cháu trai mới 4 tuổi của tôi. Gia đình con trai tôi đã mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa chung cư 7 tầng trong hơn 24 giờ”.

Trả lời phỏng vấn kênh NBC thông qua ứng dụng WhatsApp, ông Gallipoli cho hay bản thân đã cảm thấy bất lực, lo lắng và thất vọng khi biết gia đình con trai mình mắc kẹt dưới đống đổ nát.

“Gia đình con trai tôi đang trên đà hết khí oxy để thở. Họ cũng không có thức ăn, điện hay nước… Các nhân viên cứu hộ có mặt ở hiện trường đã yêu cầu tôi nói chuyện cũng như gõ vào một số vị trí nhất định để có thể xác định làm thế nào tiếp cận gia đình con trai tôi. Dường như những người thân của tôi ở bên nhau và không bị thương”, ông Gallipoli nói thêm.

Ông Gallipoli sau đó mô tả chiến dịch giải cứu gia đình con trai trong tình huống đầy rủi ro khi lực lượng chức năng thiếu trang thiết bị phù hợp. Tuy nhiên, các nhân viên cứu hộ “đủ ý chí, sự quan tâm và khát vọng khi thực hiện nhiệm vụ này”.

Trong đoạn video do ông Gallipoli cung cấp cho kênh NBC, các nhân viên cứu hộ đã lần lượt giải cứu thành công cháu trai, con dâu và con trai ông.

Cháu trai và con dâu của ông Gallipoli được giải cứu. Gallipoli/NBC News

Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez, tính tới hết ngày 26/6, thảm họa động đất kép đã khiến ít nhất 920 người thiệt mạng và hơn 3.360 người bị thương.

Video: Gallipoli/NBC News