Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (31/3), khu vực Tây Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ; khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ.

Một số nơi ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ như Tây Hiếu (Nghệ An) 38,2 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,3 độ; Hà Tĩnh 38,2 độ… Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 40-45%.

Còn ở phía Đông Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội, nhiệt độ phổ biến 31-34 độ. Dù chưa nắng nóng nhưng mức nhiệt này kết hợp với độ ẩm không khí cao trên 60% vẫn gây cảm giác oi bức.

Thời tiết miền Bắc sắp chuyển mưa giông khi không khí lạnh yếu tràn về, nhiệt độ giảm mạnh 4-5 độ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Đợt nắng nóng diện rộng đầu mùa ở miền Bắc và Trung Bộ chỉ kéo dài 1-2 ngày, sau đó nhanh chóng kết thúc khi không khí lạnh yếu gây mưa giông, giúp miền Bắc dịu mát, Trung Bộ cũng giảm nhiệt.

Cụ thể, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc.

Dự báo, từ đêm 31/3 đến sáng 1/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, nhiệt độ giảm dần trước khi nắng nóng trở lại. Nguồn: NCHMF

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Ngày 1/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Ngoài ra, từ đêm 31/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 4-5 và có mưa rào và giông.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, sự “xung đột” giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng sẽ khiến cho khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra giông lốc, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nắng nóng sắp quay lại miền Bắc, Nam Bộ nắng triền miên

Dự báo thời tiết miền Bắc trong 10 ngày tới (1-10/4), tình trạng nắng nóng suy giảm, nhưng sẽ nhanh chóng quay trở lại với thời gian kéo dài hơn.

Cụ thể, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trong đêm 31/3 và sáng 1/4; sau duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng 3/4 có nơi nắng nóng; từ khoảng 2-3 ngày cuối, khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Gia Lai ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 3/4 và khoảng 2-3 ngày cuối, khả năng có nắng nóng diện rộng.

Trong khi đó, Nam Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng diện rộng kéo dài. Hôm nay, mức nhiệt ở miền Đông là 35-36 độ; phía miền Tây, có An Giang, Đồng Tháp nắng nóng 35 độ.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 1-2/4, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-45%; thời gian nóng 13-16h. Nắng nóng tại khu vực này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Riêng thời tiết TPHCM, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết trong 1-2 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên khu vực trung tâm và phía bắc thành phố với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-40%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ 12-15h.

Từ 3-5 ngày tiếp theo, nắng nóng vẫn bao phủ những khu vực này với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Dự báo, nắng nóng ở TPHCM còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.