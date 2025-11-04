Apple dường như đang tiếp tục theo đuổi xu hướng màu sắc táo bạo cho dòng iPhone Pro. Sau khi tạo bất ngờ với màu cam vũ trụ trên iPhone 17 Pro, tin đồn mới nhất cho thấy iPhone 18 Pro có thể đánh dấu bước chuyển mình tiếp theo với ba lựa chọn màu hoàn toàn mới.

Đây là một thay đổi đáng chú ý, bởi trong nhiều năm, dòng Pro vốn gắn liền với các gam màu trầm như đen, xám không gian hay bạc.

iPhone 18 Pro dự kiến có nhiều màu mới bắt mắt. Ảnh: 9to5mac

Theo một báo cáo mới xuất hiện trên Weibo từ tài khoản Digital Chat Station – người nhiều lần đưa ra thông tin chính xác về các sản phẩm Apple trước đây – iPhone 18 Pro đang được thử nghiệm với ba màu: nâu (coffee/brown), tím (purple) và đỏ rượu vang (burgundy/wine red).

Đây là những sắc màu chưa từng xuất hiện trên bất kỳ mẫu iPhone Pro nào từ trước đến nay.

Nguồn tin cho biết Apple đang trong giai đoạn thử nghiệm các nguyên mẫu màu sắc cho thế hệ iPhone tiếp theo, vì vậy mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi.

Tuy nhiên, đây cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Apple đang tiếp tục mở rộng bảng màu, thay vì chỉ tập trung vào những gam màu trung tính truyền thống.

Điều thú vị là cách mô tả các màu này lại khác nhau tùy theo công cụ dịch thuật. Bài đăng gốc trên Weibo dùng các từ “Coffee, Purple, Wine Red”.

Dịch qua Google thì thành “Coffee Brown, Purple, Burgundy”, còn công cụ dịch của Apple lại hiển thị “Coffee, Purple, Burgundy”.

Dù cách gọi khác nhau, các bản dịch đều hướng đến ba màu sắc mang phong cách sang trọng và trầm sâu, khác biệt hoàn toàn với màu cam rực rỡ của iPhone 17 Pro.

Ngoài thông tin về màu sắc mới, nguồn tin còn cho biết “có vẻ như vẫn sẽ không có màu đen trong năm tới”.

Đây là chi tiết gây nhiều tranh luận, bởi màu đen hoặc xám không gian từng được xem là màu “biểu tượng” của dòng iPhone Pro. Đối với nhiều người, iPhone Pro phải đi cùng một sắc màu tối giản, mạnh mẽ và chuyên nghiệp.

Trên iPhone 17 Pro, Apple đã loại bỏ hoàn toàn đen và xám không gian, chỉ giữ ba màu: cam vũ trụ, xanh dương đậm và bạc. Quyết định này khiến không ít người dùng thất vọng, đặc biệt là những ai muốn sở hữu iPhone Pro với màu sắc tối và sang trọng.

Mặc dù màu xanh đậm có phần gần với màu đen khi nhìn dưới ánh sáng nhất định, nhưng vẫn không thể thay thế cảm giác “đậm – lạnh – sắc” mà màu đen đem lại.

Với tin đồn iPhone 18 Pro tiếp tục không có màu đen, khả năng cao Apple muốn đẩy mạnh xu hướng màu sắc mới, khiến mỗi thế hệ iPhone Pro trở nên dễ nhận diện hơn.

Ở thời điểm này, chu kỳ tin đồn về iPhone 18 Pro vẫn còn rất sớm. Apple nhiều khả năng chưa chốt phương án cuối cùng cho màu sắc.

Quá trình thử nghiệm có thể kéo dài nhiều tháng và mọi quyết định đều có thể thay đổi trước khi sản phẩm bước vào sản xuất hàng loạt.

Tuy vậy, sự xuất hiện của những rò rỉ đầu tiên cho thấy Apple đang cân nhắc đưa dòng Pro đến gần hơn với phong cách thời trang, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố hiệu năng.

Trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp ngày một bão hòa, màu sắc độc đáo có thể trở thành yếu tố cảm xúc, kích thích người dùng nâng cấp sản phẩm.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)