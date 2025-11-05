Trong số những điều chắc chắn về dòng Galaxy S26, có một điểm không thể phủ nhận: đây sẽ là sự kiện lớn nhất của thế giới Android trong năm 2026.

Galaxy S26 Ultra - phiên bản cao cấp nhất - được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những thiết bị quan trọng nhất thị trường smartphone toàn cầu.

Một concept Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Science and Knowledge

Nhưng điều làm nhiều người băn khoăn không phải là cấu hình hay tính năng, mà chính là thiết kế mới. Samsung dường như đang đi theo hướng thay đổi ngôn ngữ thiết kế của mẫu Ultra và đây có thể là bước đi đầy rủi ro.

Thiết kế mới của Galaxy S26 Ultra bị chê

Một trong những rò rỉ đáng chú ý nhất gần đây cho thấy mặt lưng của Galaxy S26 Ultra sẽ có cụm camera đặt trên một “hòn đảo” nhỏ, tách biệt với mặt lưng như phong cách trên nhiều máy Samsung tầm trung.

Các hình ảnh rò rỉ cho thấy ba camera trên Galaxy S26 Ultra được bố trí trên một cụm nổi bật, thay vì từng ống kính tách biệt hoàn toàn như các thế hệ S22 Ultra, S23 Ultra, hay S24 Ultra. Ngay lập tức, sự thay đổi này gây tranh cãi.

Trong cuộc thăm dò ý kiến từ độc giả của trang tin công nghệ:

37% cho biết họ không thích thiết kế mới, lý do chính là máy trông giống những chiếc Galaxy giá rẻ.

26% cảm thấy đây là sự thay đổi mới mẻ.

12% nghĩ rằng thiết kế mới vẫn mang “dấu ấn Samsung”.

Còn 25% hoàn toàn không quan tâm đến thiết kế.

Nhưng điểm đáng chú ý nhất là 37% người không thích - một con số lớn và là tín hiệu xấu cho Samsung.

Khi “Ultra” không còn khác biệt

Samsung từng tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa dòng Ultra và các mẫu Galaxy tầm trung hay giá rẻ. Nhưng nếu Galaxy S26 Ultra thực sự sử dụng phong cách camera giống dòng A-series, đó là bước lùi về mặt nhận diện thương hiệu.

Sự thay đổi này không phải bất ngờ hoàn toàn, Samsung đã thử nghiệm thiết kế camera dạng cụm từ Galaxy S25 Edge và sau đó trên Galaxy Z Fold 7. Nhưng áp dụng xu hướng này lên dòng Ultra thì lại là câu chuyện khác.

Video concept Galaxy S26 Ultra. (Nguồn: Technizo Concept)

Galaxy S25 Edge là mẫu flagship siêu mỏng, thiên về tính thử nghiệm. Còn Galaxy Z Fold 7 là mẫu máy gập, vốn đã có ngôn ngữ thiết kế đặc trưng.

Cả hai đều là sản phẩm dành cho những nhóm người dùng rất rõ ràng: thích công nghệ mới, thích trải nghiệm khác biệt.

Nhưng Galaxy S26 Ultra lại khác. Đây là sản phẩm đại diện cho những gì tốt nhất của Samsung, là mẫu máy bán chạy toàn cầu, không phải thiết bị thử nghiệm.

Thế nhưng, thay vì tạo ra một thiết kế riêng biệt, Samsung lại có vẻ lấy cảm hứng từ Galaxy A56 — một mẫu máy tầm trung giá rẻ. Điều này khiến sự cao cấp vốn có của dòng Ultra bị giảm sút.

Một flagship đầu bảng mà lại mang hơi hướng của thiết bị tầm trung, đó là lý do khiến nhiều người thất vọng.

Tại sao thiết kế lại quan trọng?

Với smartphone cao cấp, thiết kế không chỉ là vẻ ngoài. Nó là định vị sản phẩm và là cách để người dùng thấy giá trị của số tiền họ bỏ ra.

Người dùng mua dòng Ultra không chỉ vì camera hay hiệu năng. Họ muốn: Cảm giác sở hữu một sản phẩm khác biệt; Thiết kế độc quyền và mang tính biểu tượng; Thông điệp “đây là chiếc máy mạnh nhất của Samsung”.

Nếu Galaxy S26 Ultra trông giống Galaxy A56, cảm giác “đặc quyền” đó biến mất.

Một số người lạc quan cho rằng Samsung muốn hướng Ultra theo phong cách tối giản và đồng nhất hơn.

Nhưng tối giản khác với đơn điệu. Và sự đồng nhất giữa flagship 30 triệu và máy tầm trung 10 triệu chắc chắn không phải mong đợi của người dùng.

Thực tế, đối với nhiều người dùng công nghệ, thiết kế không phải yếu tố quyết định. Một phần tư người tham gia khảo sát nói rằng họ không quan tâm, chỉ cần máy mạnh, pin tốt, camera chất lượng là đủ.

Có thể Samsung cũng nhận thấy điều đó. Và hãng đang ưu tiên hiệu năng, camera và AI - những yếu tố sẽ là tâm điểm của cuộc đua smartphone trong năm 2026.

Cũng có thể Samsung muốn tạo một thiết kế “Samsung đồng nhất”, giúp khách hàng nhìn là nhận ra ngay. Nhưng nếu Ultra mất đi sự khác biệt, nó sẽ đánh mất cái chất của riêng mình.

Hình ảnh render Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Galaxy S26 Ultra có thể sẽ tiếp tục là một chiếc điện thoại mạnh mẽ nhất của Samsung, có thể thắng thế ở camera và AI, và chắc chắn là một trong những smartphone tốt nhất năm 2026.

Nhưng thiết kế mới đang tạo ra rủi ro: Đánh mất hình ảnh flagship cao cấp; Pha trộn quá nhiều với dòng giá rẻ; Khiến người dùng cảm thấy Ultra không còn “Ultra” nữa.

Thiết kế không phải yếu tố duy nhất, nhưng nó là ấn tượng đầu tiên. Và nếu ấn tượng đầu tiên lại giống điện thoại tầm trung, đó là vấn đề lớn. Samsung có thể vẫn thắng, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, Ultra đang khiến người dùng phải cân nhắc.

(Theo PhoneArena, Macworld)