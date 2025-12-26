Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị nhằm tạo đột phá cho phát triển nhanh và bền vững, tỉnh Phú Thọ đã và đang nổi lên như một điểm sáng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cùng Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Nghị quyết 57 trở thành động lực phát triển

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc với tinh thần chủ động, quyết liệt. Chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh đã ban hành 1 chương trình hành động, 14 quyết định và 15 kế hoạch nhằm cụ thể hóa đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của nghị quyết, bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất và có lộ trình rõ ràng.

Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cấp tỉnh; đồng thời kiện toàn các tổ công tác để trực tiếp chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai. Đến nay, 100% sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, thể hiện sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Tại đầu cầu tỉnh Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy cùng các đại biểu của tỉnh tham gia hội nghị tổng kết của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sáng 25/12. Ảnh: Báo Phú Thọ

Theo đánh giá trên Hệ thống thông tin giám sát Nghị quyết 57 (nq57.vn), tính đến ngày 23/10/2025, Phú Thọ nằm trong nhóm các tỉnh hoàn thành 100% nhiệm vụ đúng hạn và thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Riêng khối UBND tỉnh, nhiều tiêu chí đạt thứ hạng rất cao, trong đó tiêu chí về nền tảng đạt 99,4%, xếp thứ nhất toàn quốc.

Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP năm 2025 của tỉnh Phú Thọ ước đạt khoảng 22%. Một số sở, ngành, đơn vị đã chủ động ứng dụng các công nghệ mới như Big Data, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý hành chính, y tế, giáo dục, giao thông, điển hình như hệ thống camera giám sát và các nền tảng quản lý, điều hành đô thị thông minh.

Phú Thọ xác định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực phát triển. Giai đoạn 2021–2025, tổng nguồn lực huy động cho khoa học – công nghệ của tỉnh đạt 684 tỷ đồng, trong đó có 299 tỷ đồng từ xã hội hóa. Từ nguồn lực này, tỉnh đã triển khai 435 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và cấp tỉnh, xây dựng 365 mô hình, chuyển giao 281 quy trình công nghệ tiên tiến và 80 bộ giải pháp kỹ thuật vào thực tiễn.

Nhiều đề tài, dự án được triển khai hiệu quả, gắn với lợi thế địa phương như phát triển cây chè, bưởi, dược liệu, ứng dụng công nghệ sinh học và bảo tồn nguồn gen bản địa. Tỉnh cũng tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học lớn như Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Lâm nghiệp… qua đó nâng cao chất lượng nghiên cứu và khả năng ứng dụng.

Hạ tầng chuyển đổi số được đầu tư mạnh mẽ, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được hoàn thiện, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến xã. Đến nay, Phú Thọ cung cấp 885 thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 1.183 thủ tục trực tuyến một phần; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt hơn 83%. Theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tháng 9/2025, Phú Thọ đạt 80,12 điểm, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định: “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ mới, khó nhưng mang ý nghĩa đột phá, tạo động lực cho phát triển. Thời gian qua, các cấp, các ngành đã triển khai quyết liệt và đã đạt những kết quả bước đầu rất tích cực".

Nghị quyết 68: Cú hích cho kinh tế tư nhân bứt phá

Song song với Nghị quyết 57, Nghị quyết số 68 ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cũng được Phú Thọ xác định là một trụ cột quan trọng để tạo tăng trưởng bền vững. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó UBND tỉnh cụ thể hóa 108 nhiệm vụ tại Kế hoạch số 2547 ngày 18/8/2025.

Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Báo Phú Thọ

Trọng tâm được tỉnh tập trung là cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết, 30% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh. Cùng với đó là công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hỗ trợ doanh nghiệp trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiếp cận các nguồn lực.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng mạnh. Năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 4.600 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 44,2% so với năm trước; gần 1.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên khoảng 41.870.

Tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phân cấp phân quyền công khai, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc kết hợp ba nhà: Nhà nước - Doanh nghiệp - Nhà trường để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của các doanh nghiệp; xây dựng cơ chế luồng xanh cho các dự án lớn, gắn với rà soát các dự án chậm tiến độ, tháo gỡ cho các dự án còn vướng các thủ tục pháp lý để tăng nguồn lực. Đồng thời, tỉnh bố trí cán bộ có đủ năng lực tại các địa bàn trọng điểm để hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án. Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy

Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 68 còn được thể hiện rõ qua các con số về thu hút đầu tư. Năm 2025, Phú Thọ thu hút 1,51 tỷ USD vốn FDI, đạt 143% kế hoạch và tăng 64% so với năm 2024; vốn DDI đạt 260,488 nghìn tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với năm trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 320 nghìn tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 355,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6%.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, những kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh: “Ấn tượng là vốn đầu tư FDI đạt 1,51 tỷ USD; DDI đăng ký đạt khoảng 10 tỷ USD với nhiều dự án quy mô lớn. Điều đó phản ánh sự chuyển biến tích cực về năng lực cạnh tranh và niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh".

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, phấn đấu đến năm 2030 có trên 45.000 doanh nghiệp hoạt động, tốc độ tăng trưởng khu vực tư nhân đạt trên 12%/năm. Để đạt mục tiêu này, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và khuyến khích mô hình kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông tặng hoa tri ân các Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc (cũ), Hòa Bình (cũ)

Chủ tịch UBND tỉnh cam kết: “Toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh cá thể phát triển lên quy mô doanh nghiệp; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong tỉnh với doanh nghiệp ngoài tỉnh, giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp FDI để hình thành chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao".

Những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 57 và 68 cho thấy Phú Thọ đang đi đúng hướng trong việc chuyển hóa các chủ trương lớn của Trung ương thành hành động cụ thể, hiệu quả, thực sự trở thành động lực mới cho phát triển.

Với nền tảng đã được tạo dựng, cùng quyết tâm chính trị cao và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Phú Thọ đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của cả nước.