Từ hỗ trợ vốn vay, cây con giống đến chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nghề, Đồng Nai triển khai nhiều giải pháp giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

TP Đồng Nai hiện có hơn 421.000 người thuộc 37 thành phần dân tộc thiểu số. Để nâng cao đời sống người dân, địa phương chú trọng triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất, vay vốn ưu đãi, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nghề, hướng đến giảm nghèo bền vững.

Một trong những giải pháp trọng tâm là tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống.

Người dân tộc thiểu số ở Đồng Nai được tiếp cận nguồn vốn tạo sinh kế bền vững.

Tháng 9/2026, Quỹ Hỗ trợ nông dân Đồng Nai phối hợp với Hội Nông dân xã Lộc Thạnh giải ngân 500 triệu đồng cho 10 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện mô hình trồng và chăm sóc lúa hữu cơ.

Mỗi hộ được vay 50 triệu đồng trong thời hạn 24 tháng, với lãi suất 0,55%/tháng. Bên cạnh nguồn vốn, người dân còn được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc lúa nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tính đến tháng 9/2026, Quỹ Hỗ trợ nông dân xã Lộc Thạnh quản lý hơn 3 tỷ đồng, hỗ trợ 52 hộ triển khai các mô hình chăn nuôi bò sinh sản, dê, gà; chăm sóc vườn tiêu, cây ăn trái và trồng lúa hữu cơ.

Việc hỗ trợ vốn gắn với hướng dẫn kỹ thuật giúp người dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, từng bước thay đổi phương thức canh tác, hướng đến nâng cao thu nhập.

Không chỉ hỗ trợ vốn vay, nhiều địa phương tại TP Đồng Nai còn chú trọng cung cấp con giống gắn với chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế.

Điển hình tại xã Cẩm Mỹ, gia đình anh Lý Cỏng, người dân tộc Hoa, từ 4 con dê giống được hỗ trợ ban đầu đã phát triển đàn lên gần 80 con.

Trước đây, kinh tế gia đình vốn chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập bấp bênh. Sau khi được hỗ trợ dê giống và hướng dẫn kỹ thuật, anh tích cực tìm hiểu cách chăm sóc, phòng bệnh, chủ động nguồn thức ăn để phát triển đàn.

Nhận thấy hiệu quả từ mô hình, gia đình anh Cỏng tiếp tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để mở rộng quy mô chăn nuôi.

“Ban đầu chỉ có 4 con dê giống được hỗ trợ, tôi cố gắng chăm sóc, nhân đàn để phát triển kinh tế. Đến nay, đàn dê đã tăng lên gần 80 con, cuộc sống gia đình cũng khấm khá hơn”, anh Cỏng chia sẻ.

Từ mô hình của gia đình anh Cỏng cho thấy, khi được hỗ trợ con giống, tiếp cận nguồn vốn và hướng dẫn kỹ thuật, người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống bằng chính sự chủ động, nỗ lực của mình.

Song song với hỗ trợ sản xuất, TP Đồng Nai còn chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động dân tộc thiểu số, giúp người dân có thêm cơ hội nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Theo UBND địa phương, công tác giảm nghèo phải thực chất, đa chiều, hạn chế tái nghèo. Trong đó, trọng tâm là phát triển sản xuất, tạo sinh kế, việc làm bền vững, nâng cao thu nhập và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân.

Việc xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số không phải là làm thay, làm hộ mà cần tạo nền tảng để người dân phát huy tinh thần tự lực, chủ động vươn lên và làm chủ cuộc sống.