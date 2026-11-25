Thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi, hơn 350 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực Phú Riềng (Đồng Nai) được tiếp cận vốn phát triển sản xuất, chuyển đổi sinh kế, từng bước cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Từ hộ nghèo đến những mô hình kinh tế hiệu quả

Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại Đồng Nai có điều kiện đầu tư sản xuất, cải thiện đời sống.

Khảo sát chương tình vay vốn tiếp sức đồng bào dân tộc thiểu số.

Gia đình bà Thị Cup (51 tuổi, dân tộc S'tiêng, ngụ thôn Phú Bình, xã Phú Riềng) là một trong những trường hợp được tiếp sức từ nguồn vốn này.

Năm 2011, chồng qua đời, bà Cup một mình nuôi ba con nhỏ. Tài sản lớn nhất của gia đình là 1ha điều già cỗi, năng suất bấp bênh. Thu nhập từ vườn điều không đủ trang trải sinh hoạt, bà phải làm thêm nhiều công việc để chăm lo cho các con.

Năm 2024, thông qua bình xét của Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng ban thôn, bà được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng cho vay 100 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ nghèo.

Có vốn, bà quyết định mua 2 con bò giống, cải tạo chuồng trại để phát triển chăn nuôi, giảm dần sự phụ thuộc vào vườn điều.

Sau hơn hai năm chăm sóc, đàn bò phát triển lên 8 con. Đầu năm 2026, bà bán 2 con, có thêm tiền trang trải sinh hoạt và tái đầu tư sản xuất.

“Trước đây kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào cây điều nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Từ khi được vay vốn ưu đãi, bà có điều kiện phát triển chăn nuôi, tạo thêm nguồn thu nhập”, bà Cup chia sẻ.

Cũng tại khu vực Phú Riềng, gia đình chị Điểu Thị Diết (34 tuổi, dân tộc S'tiêng, ngụ thôn Đồng Tháp, xã Phú Trung) từng gặp nhiều khó khăn khi phải nuôi hai con nhỏ, trong khi thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào 1,4ha điều già cỗi.

Đầu năm 2024, gia đình chị được vay 100 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ nghèo. Thay vì tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào cây điều, vợ chồng chị đầu tư phân bón, chăm sóc vườn sầu riêng, từng bước chuyển đổi cây trồng.

Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, cuối năm 2025, vườn sầu riêng mang lại nguồn thu khoảng 50 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, gia đình chị tiếp tục được vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để bổ sung nguồn lực phát triển sản xuất.

Mới đây, gia đình chị còn được bình xét vay thêm 50 triệu đồng từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để cải tạo công trình nước sinh hoạt, giếng khoan.

Nhờ sử dụng vốn đúng mục đích, kinh tế gia đình chị Diết từng bước khởi sắc. Vợ chồng chị đã xây dựng được ngôi nhà khang trang hơn, đồng thời có điều kiện chăm lo việc học hành cho hai con.

“Trước đây, gia đình thiếu vốn nên việc đầu tư chăm sóc vườn cây gặp nhiều khó khăn. Nhờ nguồn vốn chính sách, chúng tôi có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập và thêm động lực cố gắng để không nghèo trở lại”, chị Diết nói.

Theo ông Nguyễn Như Vàng, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Đồng Tháp, trước đây phần lớn đồng bào DTTS tại địa phương sống dựa vào cây điều. Năng suất thấp, giá cả biến động khiến nhiều hộ khó tích lũy vốn để chuyển đổi sản xuất.

“Ban quản lý tổ thường xuyên vận động các thành viên sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn mô hình phù hợp. Đến nay, nhiều hộ vay đã có nguồn thu tốt hơn, từng bước tích lũy để trả nợ ngân hàng và tiếp tục tái đầu tư”, ông Vàng cho biết.

Hơn 350 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn

Không chỉ giúp người dân có nguồn lực phát triển sản xuất, tín dụng chính sách còn tạo điều kiện để đồng bào DTTS thay đổi cách làm kinh tế, từng bước giảm sự phụ thuộc vào cây trồng truyền thống.

Theo ông Nguyễn Quý Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Trung, địa phương luôn quan tâm, phối hợp tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào DTTS tiếp cận kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi.

Ông Hà mong muốn Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục bổ sung nguồn vốn giải quyết việc làm, giúp người dân có thêm điều kiện phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Tú, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng, cho biết đơn vị đang triển khai các chương trình tín dụng chính sách tại 4 xã gồm Phú Trung, Phú Riềng, Long Hà và Bình Tân.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, ngân hàng phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay.

Tại những địa bàn có đông đồng bào DTTS, các tổ vay vốn còn chủ động khảo sát điều kiện từng hộ, tư vấn lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp.

Với những hộ có diện tích đất hạn chế, phương châm “lấy ngắn nuôi dài” được khuyến khích áp dụng. Người dân có thể kết hợp chăn nuôi gia cầm, nuôi ếch để tạo nguồn thu trước mắt, đồng thời đầu tư chăm sóc các loại cây lâu năm như sầu riêng, cà phê, cao su.

Theo thống kê của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã giải ngân hơn 137 tỷ đồng cho gần 1.400 khách hàng, trong đó hơn 350 hộ đồng bào DTTS được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Từ những trường hợp như bà Thị Cup, chị Điểu Thị Diết, có thể thấy nguồn vốn tín dụng chính sách đang giúp người dân có thêm điều kiện chuyển đổi sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và cải thiện thu nhập.

Cùng với việc cho vay, công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích tiếp tục giữ vai trò quan trọng, giúp đồng bào DTTS từng bước ổn định cuộc sống, hướng tới giảm nghèo bền vững.