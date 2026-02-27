Động thái của Apple diễn ra ngay sau khi Samsung trình làng dải sản phẩm Galaxy S26, báo hiệu một cuộc cạnh tranh mới trên thị trường công nghệ. CEO Tim Cook gây bất ngờ khi xác nhận chuỗi sự kiện công bố sản phẩm sẽ bắt đầu vào sáng ngày 2/3 trên tài khoản X chính thức.

Dù không có sự kiện phát sóng trực tiếp rầm rộ, Táo khuyết sẽ tổ chức một buổi trải nghiệm "Apple Experience" vào lúc 9h sáng ngày 4/3 (giờ địa phương) tại New York.

CEO Tim Cook thông báo "tuần lễ lớn" của Apple sẽ bắt đầu từ ngày 2/3. Ảnh: Ngô Minh

Apple có thể sẽ giữ lại những sản phẩm hấp dẫn nhất cho sự kiện ngày 4/3 để trình diễn trực tiếp cho giới truyền thông và KOLs.

Theo hãng tin tài chính Bloomberg, danh sách các thiết bị mới dự kiến bao gồm: iPhone 17e (kế nhiệm phiên bản iPhone 16e ra mắt tháng 2/2025), bộ đôi iPad Air được nâng cấp sức mạnh với chip M4, iPad thế hệ thứ 12 phiên bản tiêu chuẩn sử dụng chip A18, cùng hàng loạt mẫu máy tính xách tay MacBook được làm mới.

Giới quan sát nhận định Apple sẽ không tung ra một thiết bị siêu cao cấp nào để đối đầu trực tiếp với Galaxy S26 Ultra của Samsung trong tuần tới. Các phiên bản kế nhiệm của dòng iPad Pro (2025) hay những thay đổi lớn về thiết kế cho iPad và iPad Air cũng khó có khả năng xuất hiện.

Thay vào đó, iPhone 17e được kỳ vọng là tâm điểm. Thiết bị này được đồn đoán sẽ kế thừa thiết kế Dynamic Island và bộ vi xử lý A19 từ mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn, trong khi vẫn duy trì mức giá khởi điểm 599 USD. Dù gần như chắc chắn chỉ được trang bị camera đơn ở mặt lưng, mức giá cạnh tranh của iPhone 17e có thể tạo ra sức ép lớn lên các đối thủ như Galaxy S25 FE và Galaxy S26 bản tiêu chuẩn.

Bên cạnh iPhone, dòng máy tính xách tay của Apple dự kiến sẽ thu hút sự chú ý lớn với sự xuất hiện của một chiếc MacBook giá rẻ hoàn toàn mới.

Thiết bị này được cho là sẽ sử dụng chip A18 Pro, dung lượng lưu trữ từ 128GB và cắt giảm một số tính năng so với các mẫu hiện tại để hạ giá khởi điểm xuống mức 699 USD hoặc thấp hơn. Ngoài ra, dòng MacBook Air và MacBook Pro làm mới cũng được kỳ vọng sẽ mang lại những cải tiến đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

(Theo PhoneArena)