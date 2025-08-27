Theo hãng tin Bloomberg, mức thuế 50% do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ đã chính thức có hiệu lực từ ngày 27/8. Lãnh đạo Nhà Trắng giải thích mức thuế này để cảnh cáo việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu mỏ từ Nga.

Để ứng phó với mức thuế mới, các tập đoàn năng lượng lớn của Ấn Độ như Reliance Industries sẽ bắt đầu cắt giảm sản lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga trong tuần tới, từ 1,8 triệu thùng/ngày xuống còn 1,4 - 1,6 triệu thùng/ngày.

Tuy vậy, Bloomberg cho rằng, đây chỉ là những động thái mang tính biểu tượng nhằm thúc đẩy quá trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ. Hiện Ấn Độ đang chiếm 37% tổng sản lượng dầu mỏ xuất khẩu của Nga và đã tiết kiệm ít nhất 17 tỷ USD nhờ hoạt động này từ năm 2022.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Bloomberg

Giới quan sát nhận định, chính sách thương mại của Tổng thống Trump đang gây ra sức ép trực tiếp với Ấn Độ, bởi mức thuế 50% có thể khiến kim ngạch xuất khẩu của nước này giảm hơn 40%, tương đương gần 37 tỷ USD chỉ trong năm tài khóa sắp tới.

Hai quan chức của chính phủ Ấn Độ tiết lộ, New Delhi sẵn sàng mua thêm năng lượng từ Mỹ, nhưng do dự trong việc ngừng hoàn toàn nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Bên cạnh đó, việc đột ngột dừng nhập khẩu năng lượng từ Nga cũng không khả thi về mặt kinh tế.

Hồi đầu tháng 8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố, New Delhi sẵn sàng "trả giá đắt" để bảo vệ lợi ích của mình. "Ấn Độ sẽ không bao giờ thỏa hiệp với lợi ích của nông dân, ngư dân và người chăn nuôi bò sữa. Chúng tôi sẽ có biện pháp đối phó với chính sách thương mại của Mỹ", ông Modi nói.