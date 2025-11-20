Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phi Đa hôm nay cho biết, tỉnh đang tập trung thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định.

Theo ông Nguyễn Phi Đa, dự kiến đến hết tháng 11 có 2.767 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ, với tổng kinh phí chi trả là 2.714 tỷ đồng.

“UBND tỉnh đã cho chủ trương về nguồn kinh phí để kịp thời thực hiện chi trả chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 154 của Chính phủ”, ông Đa nói.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phi Đa thông tin với báo chí vào chiều 20/11. Ảnh: H.T

Ông Đa cho biết thêm, Đồng Tháp tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã để ghi nhận kịp thời những khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình vận hành; từ đó có giải pháp khắc phục, nhất là trong phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng Tháp cũng đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật đối với các ngành, lĩnh vực gắn với việc sắp xếp lại bộ máy, đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.