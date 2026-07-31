Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) vừa được UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành ngày 29/7 nhằm giảm nghèo thông tin pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc triển khai thi hành Luật; thúc đẩy phát triển, ứng dụng và quản lý trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm và hiệu quả.

Nhiều hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn về nội dung Luật Trí tuệ nhân tạo sẽ được triển khai nhằm thúc đẩy phát triển, ứng dụng và quản lý trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm và hiệu quả cho người dân Đồng Tháp.

Nội dung ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch là tổ chức truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn về nội dung Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Các hình thức truyền thông chủ yếu gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng và nền tảng số; Xây dựng các chuyên mục, chương trình, tin, bài chuyên sâu; Tổ chức hội nghị, hội thảo; Biên soạn tài liệu, video, Infographic và các hình thức truyền thông khác phù hợp với từng nhóm đối tượng, đảm bảo theo quy định pháp luật.

Các hoạt động truyền thông nêu trên sẽ được tích cực triển khai trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Luật Trí tuệ nhân tạo được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026. Đây là khuôn khổ pháp lý đầu tiên tương đối toàn diện cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, cung cấp, triển khai và sử dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới, trong đó có nội dung triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo; hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (Trung tâm Tin học và Công báo-đơn vị được giao làm đầu mối) cập nhật thông tin liên quan trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Sở Tư pháp cập nhật trên Trang Thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật trên Trang thông tin chuyển đổi số của tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh và hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về trí tuệ nhân tạo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân trong việc tham gia và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật trong phạm vi quản lý.

UBND tỉnh đơn vị được khuyến khích xây dựng kho tư liệu số về Luật Trí tuệ nhân tạo (video ngắn, Infographic, tờ rơi điện tử và các sản phẩm truyền thông phù hợp) để chia sẻ, sử dụng thống nhất trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường.

Cũng trong năm 2026 và những năm tiếp theo, tỉnh Đồng Tháp sẽ xây dựng, cập nhật và kết nối cơ sở dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng dữ liệu và an toàn thông tin.

Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường sẽ rà soát, số hóa, cập nhật, chuẩn hóa, làm sạch và kết nối dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo quy định; bảo đảm cập nhật và kết nối thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về trí tuệ nhân tạo; tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, bảo đảm chất lượng dữ liệu và an toàn thông tin.