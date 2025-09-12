Số tiền Liverpool trả cho Leverkusen sẽ đạt đến con số khổng lồ trên, nếu đoàn quân HLV Arne Slot có được thành công vang dội quãng sự nghiệp Writz tại Anfield.

Vụ chuyển nhượng đã phá vỡ kỷ lục trước đó của Liverpool, khi họ bỏ ra 85 triệu bảng để rước về Darwin Nunez hồi năm 2022.

Florian Writz là cầu thủ đắt giá thứ 2 trong lịch sử Liverpool - Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, tham vọng của The Kop chưa dừng lại, bởi trong ngày cuối phiên chợ hè, họ tiếp tục kích nổ bom tấn Alexander Isak với giá 130 triệu bảng Anh.

Được biết, trong 116 triệu bảng phí tiềm năng cho Writz, chỉ có 100 triệu bảng Anh được đảm bảo chi trả cho CLB nước Anh.

Trưởng bộ phận chuyển nhượng Liverpool - ông Richard Hughes đã đàm phán số tiền sẽ được thanh toán thành 5 đợt.

Còn 16 triệu bảng phụ phí, Liverpool phải cực kỳ thành công trên sân cỏ thì Leverkusen mới nhận được.

Theo The Times, các khoản phụ phí sẽ kích hoạt nếu Lữ đoàn đỏ vô địch Ngoại hạng Anh hoặc Champions League 4 lần trong thời gian Writz phục vụ đội chủ sân Anfield.

Ngôi sao người Đức đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, hưởng mức lương 195.000 bảng/tuần.

Đến nay, sau 4 trận đấu cho Liverpool, Florian Writz vẫn tương đối mờ nhạt, chưa ghi bàn và mới có một pha kiến tạo ở Siêu cúp Anh.