Lịch thi đấu nặng nề

MU một lần nữa đứng bên lằn ranh mong manh giữa hy vọng và hỗn loạn. Sau mùa hè chuyển nhượng được nhiều kỳ vọng, đội quân của Ruben Amorim khởi đầu mùa giải với sự bất ổn.

Trong 3 vòng đầu tiên ở Premier League 2025/26, MU thua Arsenal, hòa Fulham nhọc nhằn và chỉ thắng chật vật Burnley.

MU khởi đầu mùa giải đầy thất vọng. Ảnh: Imago

Ở League Cup, Quỷ đỏ rơi vào thảm họa khi bị loại trên chấm luân lưu bởi Grimsby Town – một đội bóng đến từ giải hạng Tư.

Bầu không khí nặng nề trôi qua tại Carrington, khi mọi ánh mắt đổ dồn vào chiếc ghế Ruben Amorim.

Người ta từng tin rằng triết lý bóng đá tươi mới của Ruben Amorim – pressing tầm cao, các tam giác phối hợp linh hoạt – sẽ khởi động lại cỗ máy MU rệu rã nhiều năm.

Nhưng chỉ vài tuần sau khi mùa giải bắt đầu, sự kiên nhẫn của khán giả dường như đã vỡ vụn.

Giờ đây, phía trước MU là hai ngọn núi khổng lồ: trận derby thành Manchester với Man City tại Etihad và cuộc tiếp đón Chelsea ở Old Trafford. Đó là các trận đấu có thể định đoạt số phận của Amorim.

Trận derby với Man City không chỉ là cuộc so tài danh dự. Đó còn là bài kiểm tra khắc nghiệt cho tập thể đang rệu rã.

Pep Guardiola cũng đang gặp khó, nhưng Man City vẫn còn những ngôi sao có khả năng thay đổi cục diện, nhất là Erling Haaland vừa làm nên lịch sử với 5 bàn thắng cho Na Uy, cũng như Donnarumma nhiều khả năng ra mắt.

Điểm dễ thấy ở MU và Amorim vẫn loay hoay tìm công thức vận hành hàng thủ. Thất bại trước đối thủ cùng thành phố có thể làm tan vỡ chút niềm tin mong manh còn lại.

Sau derby, MU sẽ có thêm vài ngày để chuẩn bị cho cuộc chiến khác với Chelsea – đối thủ đang ngày càng hoàn thiện với Enzo Maresca và đặt mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh, sở hữu dàn cầu thủ trẻ đầy tốc độ và khao khát.

Một kết quả tệ hại khác có thể trở thành giọt nước tràn ly. Bởi lẽ, dù lãnh đạo CLB từng hứa hẹn về “kỷ nguyên Amorim”, nhưng họ cũng hiểu rằng bầu không khí ngột ngạt từ khán đài sẽ khiến mọi dự án khó lòng tồn tại.

Tuần quyết định

Điều khiến tình thế của Amorim càng nguy hiểm là thiếu sự bảo chứng từ thành tích châu Âu. Mùa trước, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được cứu nhờ vào chung kết Europa League.

Ngoại hạng Anh và các giải quốc là tất cả. Việc bị loại ở League Cup đã lấy đi một cơ hội. Nếu những thất bại tiếp theo ập đến, không còn phao cứu sinh cho Amorim.

Trận derby có ý nghĩa quan trọng với tương lai MU và Amorim. Ảnh: The Guardian

Từ phòng thay đồ, tín hiệu phát đi không mấy tích cực. Sau khi loại một số gương mặt (Rashford, Jadon Sancho, Antony, Jadon Sancho), nhiều thành viên trong đội hình hiện nay vẫn hoài nghi về khả năng quản lý của cựu HLV Sporting Lisbon.

Amorim thiếu sự đối thoại với các cầu thủ. Cách ông thường xuyên ngồi bó gối bên ngoài đường biên, hoặc trên băng ghế kỹ thuật, trong thế trận mà MU gặp khó đã nói lên tất cả.

Tinh thần chiến đấu là một hạn chế khác trong cách quản lý của Amorim. MU dường như đang bước vào vùng xám: chưa đủ khủng hoảng để sự ức chế bùng phát, nhưng cũng không đủ ổn định để tạo hy vọng.

Trong bối cảnh đó, tuần lễ tới giống như một phiên tòa công khai. Mỗi quyết định chiến thuật, mỗi thay đổi nhân sự của Amorim sẽ bị soi xét đến từng chi tiết.

Gần một năm kể từ khi thay Erik ten Hag, Amorim không tạo được dấu ấn nào. Kết quả mà ông trải qua thậm chí kém hơn người tiền nhiệm.

Nếu tiếp tục ngụp lặn trong thất bại, Sir Jim Ratcliffe sẽ buộc phải hành động. Sự kiên nhẫn luôn có giới hạn, đặc biệt là với CLB đòi hỏi chiến thắng như MU.

Thời gian cho Amorim không còn nhiều. Chiến thắng trước Man City hoặc Chelsea mới có thể giúp ông xoay chuyển tình thế.

Bóng đá đôi khi được quyết định chỉ trong một vài tuần. Với MU và Ruben Amorim, lúc này chính là tuần định mệnh.