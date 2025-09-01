Báo chí Italia cho hay, Man City đã đạt thỏa thuận ký thủ thành Gianluigi Donnarumma từ PSG với mức phí chuyển nhượng vào khoảng 27 triệu euro.

Thủ môn 26 tuổi sớm đồng ý về với đội của Pep Guardiola từ vài tuần trước. Donnarumma đến để thay Ederson, người rời Etihad sang Fenerbahce, sau 8 năm gắm bó.

Donnarumma thực hiện kiểm tra y tế tại Man City vào hôm nay (1/9, giờ VN), trước khi đặt bút ký hợp đồng 5 năm kèm tùy chọn thêm 12 tháng.

Anh hưởng mức lương cao ngất ngưởng tại Etihad, với năm đầu tiên là 15 triệu euro/năm, sau đó là 16 triệu euro cho năm thứ 2 và 3, và trong 2 năm cuối cùng tăng lên là 17 triệu euro.

Như vậy, có thể thấy Man City sẵn sàng chi mạnh tay để đáp ứng điều PSG không thể cho Donnarumma. Sau thành công rực rỡ ở mùa giải vừa qua, thủ thành này muốn đội bóng nhà giàu nước Pháp tăng lương cho anh trong đàm phán ký mới, so với con số 12,7 triệu euro đang nhận.

Tuy nhiên, phía PSG không đồng ý dẫn đến quan hệ đôi bên tan vỡ, mà đỉnh điểm là HLV trưởng Luis Enrique loại thẳng Donnarumma khỏi đội hình đá Siêu cúp châu Âu, sau đó là xác nhận ra đi của người trong cuộc.

Donnarumma gia nhập PSG hồi hè 2021, từ AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do. Anh còn 1 năm trong hợp đồng với PSG. Ban đầu, nhà vô địch Ligue 1 muốn 50 triệu euro từ thủ thành này.

Tuy nhiên, trong cảnh có thể mất trắng Donnarumma vào năm sau nên PSG chấp nhận giảm giá những ngày cuối phiên chợ hè, đồng ý bán thủ môn 26 tuổi cho Man City được cho với giá vào khoảng 27 triệu euro.