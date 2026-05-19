Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng về hành vi “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Hai đối tượng bị khởi tố gồm: Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, quê Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, ngụ TPHCM).

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Công an đang tiếp tục làm rõ vai trò của một đối tượng khác có liên quan, là Phạm Văn Mạnh.

Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng công an trong việc thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP.

Trước đó, ngày 20/4, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo khối lượng lớn kim loại màu vàng khi đang làm thủ tục bay đi Phú Quốc. Nhận thấy hành vi có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép, lực lượng công an giữ lại để kiểm tra.

Vàng nữ trang được chia nhỏ, đeo lên người để nhập cảnh. Ảnh: CA

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật khoảng 2.221,2 gam vàng 9999, có giá trị ước tính khoảng 9,7 tỷ đồng.

Qua đấu tranh khai thác, Ngọc Anh thừa nhận số vàng trên là vàng lậu được mua từ Campuchia, vận chuyển trái phép về Việt Nam nhằm mục đích bán kiếm lời từ chênh lệch giá.

Đáng chú ý, số vàng này vừa được tuồn về Việt Nam vào sáng cùng ngày. Sau đó, Ngọc Anh mang thẳng đến nhà của Nguyễn Duy Tấn để thực hiện việc nung, đúc lại nhằm thay đổi hình dạng ban đầu, xóa dấu vết và che giấu nguồn gốc trước khi tiếp tục vận chuyển đi tiêu thụ.

Quy trình buôn lậu vàng tinh vi, kín kẽ

Kết quả điều tra của cơ quan công an vạch trần một đường dây buôn lậu hoạt động hết sức tinh vi và có tổ chức chặt chẽ từ đầu năm 2026. Do mức chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam ở mức cao, các đối tượng đã câu kết, phân công vai trò cụ thể để thiết lập "đường đi" cho vàng lậu.

Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm này sử dụng ứng dụng nhắn tin bảo mật để trao đổi thông tin, góp vốn và điều phối toàn bộ hoạt động. Nhóm đối tượng thực hiện hành vi cực kỳ tinh vi, kín kẽ.

Đối tượng Vụ Thị Ngọc Anh bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CA

Theo đó, nhóm đối tượng tổ chức gom ngoại tệ, đổi tiền Việt Nam sang USD, chia nhỏ số tiền này giao cho nhiều người trực tiếp mang qua Campuchia mà không khai báo hải quan. Tại Phnom Penh (Campuchia), chúng dùng tiền USD mua vàng 9999 dưới dạng các loại trang sức như vòng tay, mặt dây chuyền...

Số vàng trang sức này được các đối tượng chia nhỏ, đeo trực tiếp trên người như đồ trang sức cá nhân nhằm qua mặt lực lượng chức năng khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Tang vật vàng thu giữ. Ảnh: CA

Sau khi đưa trót lọt về TPHCM, toàn bộ số vàng được gom lại, tập kết tại nhà của Nguyễn Duy Tấn để nấu, đúc lại thành khối lớn nhằm xoá dấu vết, trước khi tung ra thị trường nội địa.

Cơ quan CSĐT xác định, chỉ tính từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện trót lọt khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Trung bình mỗi chuyến có giá trị khoảng 30 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng dùng để buôn lậu lên đến hàng trăm tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.