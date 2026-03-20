Trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Đông Á ngày càng gia tăng, Nhật Bản đã chính thức triển khai phiên bản nâng cấp của tên lửa Type-12 Surface-to-Ship Missile (còn gọi là Type-12 SSM cải tiến) tại căn cứ Kengun Garrison, tỉnh Kumamoto vào cuối tháng 3/2026. Sự kiện triển khai hệ thống tại đây không chỉ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong chính sách quốc phòng của Tokyo, từ phòng thủ thuần túy sang khả năng phản công (counterstrike), mà còn giới thiệu một vũ khí hành trình tầm xa với thiết kế công nghệ hiện đại, hướng tới việc đối phó hiệu quả với các mối đe dọa từ lực lượng hải quân đối phương. Với tầm bắn vượt trội (1.000km) và các tính năng tàng hình, tên lửa Type-12 SSM đang được đánh giá là một trong những bước tiến quan trọng nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản trong thập kỷ qua.

Tên lửa Type-12 chống hạm (Surface-to-Ship Missile), do Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản phát triển năm 2012, có tầm bắn hoạt động khoảng 200km. (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản)

Phiên bản gốc tên lửa Type-12, do Mitsubishi Heavy Industries phát triển và đưa vào biên chế từ năm 2014, vốn chỉ là vũ khí chống hạm ven biển với tầm bắn khoảng 200km, chủ yếu dựa vào dẫn đường quán tính kết hợp GPS và seeker radar chủ động ở giai đoạn cuối.

Tuy nhiên, phiên bản nâng cấp, được hoàn tất thử nghiệm bắn thật tại California vào cuối năm 2025, đã thay đổi hoàn toàn bản chất của hệ thống.

Tầm bắn được mở rộng lên hơn 1.000km (khoảng 620 dặm). Động lực chính cho sự tăng tầm này đến từ việc chuyển sang động cơ turbofan nhỏ gọn, hiệu suất cao, cho phép bay hành trình ở độ cao thấp (sea-skimming) với tốc độ cận âm trong thời gian dài mà không cần hy sinh đáng kể về tải trọng đầu đạn.

Về thiết kế khí động học, tên lửa Type-12 nâng cấp áp dụng cấu trúc thân phẳng, góc cạnh rõ nét nhằm giảm đáng kể mặt cắt radar (RCS), đưa nó tiến gần hơn với các tên lửa hành trình tàng hình hiện đại như AGM-158 JASSM-ER của Mỹ hay Storm Shadow/SCALP của châu Âu.

Các cạnh bo tròn, ống hút khí dạng S-duct (giảm phản xạ radar từ động cơ) và lớp phủ hấp thụ sóng radar giúp tên lửa khó bị phát hiện hơn ở khoảng cách xa, tăng khả năng sống sót khi xuyên thủng hệ thống phòng không đối phương.

Đây là ưu điểm nổi bật so với phiên bản cũ, vốn có thiết kế truyền thống dễ bị radar đối phương khóa mục tiêu sớm.

Tên lửa Type-12 nâng cấp được phóng từ bệ phóng mặt đất trong một cuộc thử nghiệm tại Nhật Bản, thể hiện khả năng tấn công tầm xa ngoài vùng phòng thủ (stand-off engagement capabilities). (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản)

Hệ thống dẫn đường và tìm kiếm mục tiêu cũng được nâng cấp đáng kể. Tên lửa sử dụng kết hợp dẫn đường quán tính (INS), GPS ở giai đoạn giữa chuyến bay và đặc biệt là seeker radar AESA hoạt động ở băng tần Ka (tương tự seeker trên tên lửa không đối không AAM-4B của Nhật Bản).

Seeker AESA băng Ka mang lại độ phân giải cao, khả năng chống nhiễu tốt và chính xác hơn trong việc phân biệt mục tiêu di động (như tàu chiến) giữa nhiễu biển hoặc thời tiết xấu.

Ngoài ra, hệ thống liên kết dữ liệu hai chiều (data link) nâng cao cho phép cập nhật mục tiêu thời gian thực từ các nền tảng khác (máy bay trinh sát, vệ tinh hoặc tàu), giúp tên lửa tấn công cả mục tiêu cố định (cơ sở hạ tầng ven biển) lẫn di động (hạm đội hải quân) với độ chính xác cao.

Khả năng này biến tên lửa Type-12 từ vũ khí chống hạm đơn thuần thành tên lửa đa năng surface-to-surface (đối đất/đối hải)/ surface-to-ship (đối hạm).

Về mặt triển khai, hệ thống sử dụng bệ phóng di động trên xe tải 8x8 bánh, mỗi xe mang 6 quả tên lửa (mỗi quả nặng khoảng 680kg), đảm bảo tính cơ động cao phù hợp với địa hình đảo và ven biển Nhật Bản.

Việc triển khai đầu tiên tại Kumamoto, sau đó mở rộng sang các căn cứ khác như Fuji (Shizuoka), Kamifurano (Hokkaido) hay Ebino (Miyazaki), cho thấy chiến lược phân tán lực lượng để tăng khả năng sống sót và bao phủ rộng.

Ảnh chụp ngày 17/3/2026 cho thấy bệ phóng tên lửa tầm xa của Lực lượng Tự vệ Mặt đất Nhật Bản tại đồn trú Kengun Garrison, tỉnh Kumamoto. (Ảnh: Kyodo/english.kyodonews.net).

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm công nghệ ấn tượng, tên lửa Type-12 nâng cấp vẫn tồn tại một số hạn chế. Tốc độ cận âm (subsonic) khiến nó dễ bị đánh chặn hơn so với các tên lửa siêu thanh hoặc siêu vượt âm đang phát triển (như HVGP của chính Nhật Bản).

Độ tin cậy của seeker AESA băng Ka trong điều kiện thời tiết cực đoan hoặc môi trường nhiễu điện tử mạnh vẫn cần thêm dữ liệu thực chiến để đánh giá đầy đủ.

Hơn nữa, dù tầm bắn lớn là bước tiến chiến lược, nhưng chi phí sản xuất cao và số lượng ban đầu hạn chế có thể làm chậm quá trình triển khai quy mô lớn.

So sánh với tên lửa JASSM-ER (tầm bắn tương đương, seeker hồng ngoại kết hợp RF, đã chứng minh thực chiến), tên lửa Type-12 nổi trội ở khả năng chống hạm chuyên sâu nhờ seeker radar mạnh mẽ, nhưng có thể kém linh hoạt hơn ở vai trò tấn công mặt đất đa dạng.

Về tổng thể, tên lửa Type-12 nâng cấp đại diện cho sự trưởng thành của công nghệ tên lửa Nhật Bản: từ phụ thuộc vào đồng minh sang tự chủ phát triển vũ khí chiến lược.

Với thiết kế tàng hình, tầm xa vượt trội và khả năng tấn công chính xác mục tiêu di động, đây là một hệ thống cân bằng tốt giữa hiệu suất kỹ thuật và nhu cầu quốc phòng thực tế, dù vẫn cần thời gian để chứng minh độ tin cậy trong môi trường tác chiến thực sự.