Nga chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt mẫu UAV Vorobey-15, một loại octocopter (máy bay không người lái drone/UAV) sử dụng tám cánh quạt và tám động cơ cùng lúc đa nhiệm đầy tiềm năng, vừa đóng vai trò nền tảng vận chuyển đạn dược, vừa là máy bay ném bom chuyên thả đạn nặng. Với tải trọng 15kg và khả năng mở rộng công suất sản xuất lên 10.000 chiếc mỗi tháng, mẫu octocopter này đang được giới chuyên môn quốc tế chú ý như một bước tiến công nghệ quân sự mới nhất của Moscow trong năm 2026.

Vorobey-15. Ảnh: VOENKA/1.ru

Vorobey-15 (tiếng Nga là chim sẻ-15) do Cục Thiết kế Spektr phát triển và sản xuất tại Novosibirsk. Đây là octocopter 8 cánh quạt, kết hợp linh hoạt hai chức năng chính: vận chuyển đạn dược đến tiền tuyến và thực hiện nhiệm vụ ném bom chính xác với tải trọng lên đến 15kg.

Theo thông tin chính thức từ hãng thông tấn Nga TASS, dây chuyền sản xuất đã khởi động, cho phép tạo ra khoảng 1.000 chiếc mỗi tháng và có thể tăng gấp 10 lần nếu nhu cầu chiến trường đòi hỏi.

Hiện tại, Vorobey-15 đang được thử nghiệm thực chiến tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, chứng tỏ khả năng hoạt động ổn định dưới điều kiện khắc nghiệt.

Một trong những điểm mạnh rõ nét nhất của Vorobey-15 nằm ở khả năng sản xuất quy mô lớn và tính bảo trì cao.

Việc đạt công suất hàng nghìn chiếc mỗi tháng cho thấy Nga đã xây dựng được chuỗi cung ứng công nghiệp vững chắc, giúp đáp ứng nhanh nhu cầu UAV trên chiến trường mà không phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu.

Hơn nữa, Spektr Design Bureau nhấn mạnh tính “durable” (bền bỉ) và “excellent maintainability” của drone: toàn bộ hệ thống đi kèm phụ tùng thay thế đầy đủ, dễ sửa chữa ngay tại hiện trường.

Điều này mang lại lợi thế lớn cho lực lượng sử dụng, giảm thời gian ngừng hoạt động và tăng tính sẵn sàng chiến đấu liên tục, một yếu tố quan trọng trong tác chiến hiện đại nơi drone/UAV thường xuyên bị hư hỏng do hỏa lực đối phương.

Về công nghệ cốt lõi, Vorobey-15 nổi bật với thiết kế octocopter đa nhiệm, cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa vận chuyển và tấn công mà không cần thay đổi cấu trúc.

Tải trọng 15kg đủ để mang theo bom nặng hoặc đạn dược chuyên dụng, kết hợp với khả năng bay ổn định nhờ 8 động cơ độc lập.

Đây là bước tiến so với các mẫu drone nhỏ lẻ trước đây của Spektr (như Vorobey FPV 1,3 kg năm 2023), chứng tỏ Nga đang nâng cấp từ drone “kamikaze” đơn giản lên nền tảng đa năng quy mô lớn.

UAV chim sẻ-15 (Vorobey-15). Ảnh: Truyền thông Nga.

Tuy nhiên, Vorobey-15 vẫn tồn tại một số hạn chế đáng kể về mặt công nghệ. Là loại octocopter đa rotor, mẫu drone này có thể gặp bất lợi về tầm bay và thời gian hoạt động so với các UAV cánh cố định truyền thống, đặc biệt khi phải mang tải trọng tối đa 15kg.

Thông tin chi tiết về tốc độ tối đa, tầm hoạt động thực tế hay hệ thống chống nhiễu điện tử (EW) vẫn chưa được công bố rộng rãi, khiến các chuyên gia khó đánh giá đầy đủ khả năng sống sót trên bầu trời chiến trường hiện đại.

Trong bối cảnh tác chiến điện tử ngày càng khốc liệt, bất kỳ UAV nào cũng dễ bị gây nhiễu hoặc bắn hạ nếu không có lớp bảo vệ tiên tiến và Vorobey-15 hiện chỉ được xác nhận “đang thử nghiệm” chứ chưa có dữ liệu công khai về hiệu suất chống EW.

Ngoài ra, việc phụ thuộc hoàn toàn vào chuỗi sản xuất nội địa Nga cũng tiềm ẩn rủi ro nếu gặp gián đoạn nguyên liệu hoặc lệnh trừng phạt.

Vorobey-15 đại diện cho chiến lược công nghệ UAV của Nga: ưu tiên sản xuất hàng loạt nhanh chóng, bảo trì dễ dàng và đa nhiệm vụ thay vì tập trung vào tính năng “siêu cao cấp” đắt đỏ.

Mẫu drone này có thể giúp Moscow duy trì áp lực liên tục trên chiến trường nhờ số lượng lớn và độ tin cậy thực địa.

Dù vậy, để thực sự thay đổi cục diện, Vorobey-15 cần vượt qua thử thách từ hệ thống phòng không đối phương và cung cấp thêm dữ liệu kỹ thuật minh bạch hơn.

Trong năm 2026, khi sản xuất UAV trở thành yếu tố quyết định, Vorobey-15 đang là minh chứng rõ nét cho khả năng công nghiệp quân sự Nga, vừa mạnh về quy mô, vừa còn khoảng trống cần cải tiến về công nghệ cốt lõi.

(Theo TASS và www1.ru)