Hai bàn thắng trong 90 phút và 3 bàn khác trong 30 phút hiệp phụ, kịch bản trận vòng 1/16 World Cup 2026 giữa Argentina và Cape Verde là không tưởng.
Màn trình diễn xuất sắc của Lionel Messi và Vozinha, thủ môn lớn tuổi vững vàng trong khung thành bằng nhiều pha cứu thua xuất sắc, đẩy cảm xúc trận đấu lên cao nhất.
Một bàn phản lưới nhà của Cape Verde, cùng những cú cứu thua ngoạn mục cuối hiệp phụ của Dibu Martinez ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina.
“La Albiceleste” vào vòng 1/8, nơi Messi và các đồng đội sẽ gặp Ai Cập của Mohamed Salah.
Bàn thắng:
Argentina: Messi 29', Lisandro Martinez 92', Diney 111'/phản lưới.
Cape Verde: Deroy Duarte 59', Cabral 103'.
Đội hình xuất phát:
Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada; Messi, Lautaro Martìnez.
Cape Verde (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Pico, Diney, Cabral; Lenini; Mendes, Laros Duarte, Deroy Duarte, Cabral; Da Costa.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Argentina vs Cape Verde:
120'+4
Hết giờ! Argentina 3-2 Cape Verde!
120'+2
Nguy hiểm! Argentina phản công nhanh, nhưng Vozinha đã băng lên rất nhanh cắt bóng thành công.
120'+1
Helio Varela sút rất căng, bóng bật vào Lisandro ra hết biên ngang.
120'
Hiệp phụ thứ 2 có 3 phút bù giờ.
119'
Không vào! Steven Moreira đánh đầu hiểm hóc nhưng Dibu Martinez là người chiến thắng.
117'
Lopes Cabral bị đau. Tagliafico chảy máu và phải thay áo. Trận đấu tạm gián đoạn.
116'
Không vào! Lopes Cabral sút phạt trực tiếp góc hẹp rất đẹp, Dibu Martinez bay người cứu thua cho Argentina.
115'
Gonzalo Montiel nhận thẻ vàng.
111'
Bàn thắng! 3-2 cho Argentina (Phản lưới)! Messi đá phạt góc, Romero bật lên đánh đầu, bóng chạm Diney Borges bay về phía cột xa đánh bại Vozinha.
Bàn thắng ban đầu tính cho Romero, sau FIFA kết luận Diney phản lưới.
108'
Messi đá phạt vào vòng cấm nhưng không gây khó khăn cho Cape Verde.
106'
Hiệp phụ thứ hai bắt đầu.
105'+3
Hiệp phụ đầu tiên kết thúc! Argentina 2-2 Cape Verde!
105'+1
Không vào! Sai lầm của hậu vệ Cape Verde vô tình thành kiến tạo, Messi vung chân rất nhanh nhưng Vozinha xuất sắc đổ người cản phá.
105'
Hiệp phụ đầu tiên có 3 phút bù giờ.
104'
Nahuel Molina nhường chỗ cho Gonzalo Montiel.
103'
Bàn thắng! 2-2 cho Cape Verder (Sidny Lopes Cabral)! Siêu phẩm không thể tin nổi! Ở bên cánh trái, Cabral vượt qua Mac Allister rồi sút má trong chân phải ở góc hẹp, bóng đi cong góc cao khiến Dibu Martinez bất lực.
100'
Cape Verde thay người. Deroy Duarte nhường chỗ cho Yannick Semedo. Benchimol thay Kevin Lenini.
99'
Messi bật tường với Julian Alvarez trước khi tung cú sút trong vòng cấm không vượt qua số đông cầu thủ Cape Verde.
97'
Quả phạt góc thứ 3 liên tiếp cho Cape Verde. Khung thành Dibu Martinez không ngừng chao đảo.
93'
Bàn thắng! 2-1 cho Argentina (Lisandro Martinez)! Messi đá phạt góc, Mac Allister bật cao khẽ chạm đầu làm bóng rơi ra phía sau, Lisandro khống chế nắn nót rồi tung cú đá chân trái về góc gần chính xác.
91'
Hiệp phụ bắt đầu.
90'+9
Hiệp 2 kết thúc! Argentina 1-1 Cape Verde!
Màn trình diễn xuất sắc của Cape Verde sau giờ nghỉ buộc Argentina phải bước vào hiệp phụ.
90'+5
Không vào! Messi đá phạt trực tiếp tầm thấp xuyên hàng rào, bóng đập chân cầu thủ Cape Verde đổi hướng như Vozinha vẫn cản phá thành công.
90'+4
Jamiro Monteiro phạm lỗi với Messi ngay sát vòng cấm.
90'+2
Leandro Paredes tung cú sút nhưng không gây khó khăn cho Vozinha.
90'
Hiệp 2 có 8 phút bù giờ.
89'
Messi chuyền tuyệt đẹp, Mac Allister băng vào đánh đầu chạm tay Pico Lopes trong lúc bật lên. Các cầu thủ Argentina muốn phạt đền.
VAR vào cuộc nhưng tư vấn cho trọng tài là không có lỗi.
87'
Nguy hiểm! Alexis Mac Allister băng vào vòng cấm hãm bóng rồi tung cú vô lê, bóng khẽ chạm cầu thủ Cape Verde đi vọt xà ngang.
86'
Medina phải rời sân vì căng cơ. Tagliafico vào thay.
85'
Một số cầu thủ Argentina có dấu hiệu mỏi cơ sau khi tăng sức ép khủng khiếp những phút vừa qua.
84'
Rodrigo de Paul rời sân nhường chỗ cho Leandro Paredes.
84'
Đến lượt Nico Gonzalez căng ngang từ cánh trái, hậu vệ Cape Verde vẫn cản phá chính xác.
81'
Nguy hiểm! Messi tỉa bóng ra cánh phải, Molina căng ngang trống trải, Pico thực hiện cú cản phá xuất sắc đưa bóng đi sát cột dọc ra ngoài.
80'
Cape Verde có thêm hai sự thay đổi. Jovane Cabral và Ryan Mendes rời sân; Helio Varela và Willy Semedo vào sân.
78'
Kevin Lenini thực hiện cú đá phạt trực tiếp từ khoảng cách khá xa, bóng đi không chính xác.
74'
Hai đội nghỉ giữa hiệp hai.
73'
Cứu thua! Messi thực hiện cú sút phạt trực tiếp rất nhanh mà không chờ còi, anh đưa bóng về góc cao bên trái khung thành Cape Verde, nhưng Vozinha trong lúc đang chỉnh hào rào phía cột dọc bên phải vẫn kịp phản ứng bay người cản phá xuất thần.
72'
Messi bị phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa Cape Verde.
68'
Kevin Lenini nhận thẻ vàng vì phạm lỗi cầu thủ Argentina trước vòng cấm.
67'
Hai thay đổi của Cape Verde. Dailon Livramento vào sân thay Nuno Da Costa.
Laros Duarte nhường chỗ cho Jamiro Monteiro.
67'
Argentina đẩy nhanh tốc độ, Enzo Fernandez xâm nhập vòng cấm tung cú vô lê nhưng trượt bóng.
64'
Lionel Scaloni đưa ra hai điều chỉnh hàng công Argentina. Thiago Almada và Lautaro Martinez rời sân. Nicolas Gonzalez và Julian Alvarez thay thế.
63'
Cứu thua! Argentina tấn công nhanh, Messi di chuyển trung lộ vào vòng cấm dứt điểm trong thế một đối một nhưng Vozinha cứu thua xuất sắc.
60'
Nụ cười và cả nước mắt hạnh phúc. Khán đài bùng nổ với niềm vui của người hâm mộ Cape Verde.
59'
Bàn thắng! 1-1 cho Cape Verde (Deroy Duarte)! Pha phối hợp ngoạn mục, bóng từ trung lộ mở ra biên phải, nơi Ryan Mendes chuyền sệt để Deroy Duarte rồi sút kỹ thuật góc hẹp qua hai chân Lisandro Martinez, đánh bại Dibu Martinez.
58'
Trận đấu đang diễn ra sôi động khi Cape Verde buộc phải đẩy đội hình lên cao chơi tấn công. Các cầu thủ châu Phi áp sát tranh chấp nhanh.
55'
Vozinha dẫn bóng trước khung thành, Messi áp sát nhanh khiến thủ thành Cape Verde có phần lúng túng và phá nhanh ra biên.
54'
Cơ hội! Deroy Duarte tung cú sút từ rất xa, bóng đi căng và chìm nhưng Dibu Martinez đổ người bắt gọn.
52'
Messi chuyền dài vào vòng cấm, nhưng Molina băng lên rất nhanh khống chế không thành công.
49'
Sau tình huống phạt góc, Jovane Cabral thực hiện cú đá từ ngoài vòng cấm chạm cầu thủ Argentina ra ngoài.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+1
Hiệp 1 kết thúc! Argentina 1-0 Cape Verde!
Khoảnh khắc kiến tạo tuyệt vời của trung vệ Lisandro Martinez, cùng cú dứt điểm xuất sắc của Messi giúp Argentina tạo khác biệt.
45'
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
45'
Không vào! Argentina lại tăng tốc, Enzo Fernandez ra chân một chạm rất nhanh ở trước vòng cấm, thủ môn Vozinha xuất sắc đổ người cản phá.
42'
Pha xử lý tuyệt vời của Jovane Cabral, anh vượt qua Molina nhưng lại chuyền hỏng ở pha cuối và bỏ lỡ một cơ hội tốt. Cape Verde thiếu sự sắc bén trong những mét cuối cùng.
39'
Cape Verde xâm nhập vòng cấm đối thủ lần hiếm hoi, nhưng không có bất kỳ pha dứt điểm nào.
36'
Argentina thi đấu hoàn toàn thảnh thơi, với tỷ lệ kiểm soát bóng 66%.
Thống kê
Lionel Messi góp dấu giày vào 12 bàn thắng ở các trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup (6 bàn thắng và 6 kiến tạo), qua đó vượt qua Pele và Kylian Mbappe (mỗi người 11) để trở thành cầu thủ có nhiều lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng nhất ở vòng knock-out World Cup kể từ năm 1966.
Đây là đường kiến tạo đầu tiên của Lisandro Martinez cho đội tuyển Argentina, ở lần ra sân thứ 31.
Thống kê
Messi chạm mốc 20 bàn thắng trong sự nghiệp World Cup, với trận thứ 8 liên tiếp ghi bàn ở giải đấu lớn nhất hành tinh.
29'
Bàn thắng! 1-0 cho Argentina (Lionel Messi)! Vừa trở lại sau quãng nghỉ, La Albiceleste tăng tốc. Lisandro Martinez tung đường chuyền dài đẳng cấp từ vòng tròn giữa sân, Messi băng xuống tiếp bóng má ngoài chân trái rồi sút góc hẹp tung lưới Vozinha.
25'
Hai đội bước vào giờ nghỉ Hydration Break. Argentina kiểm soát bóng 64%, tung ra 2 cú sút và đều do Messi thực hiện.
22'
Messi xâm nhập vòng cấm khống chế bóng kỹ thuật, nhưng hai hậu vệ Cape Verde áp sát phá bóng thành công.
21'
Argentina bắt đầu tăng tốc nhưng Cape Verde vẫn đứng vững trước sức ép.
19'
Vozinha lao người bắt bóng ngay trước mũi giày Messi, sau đường chuyền rất thuận lợi vào vòng cấm của Molina.
18'
Messi thực hiện cú sút phạt trực tiếp, Vozinha đoán đúng ý đồ và dễ dàng ôm gọn bóng.
15'
Cơ hội! Sau một loạt pha phối hợp, Argentina bất ngờ tăng tốc, Messi xâm nhập vòng cấm sút chéo góc đi chệch cột dọc.
11'
Trong 10 phút đầu, Cape Verde duy trì hệ thống phòng ngự rất tốt, khiến Argentina không thể tiếp cận vòng cấm.
9'
Vozinha có tình huống biểu diễn đầy ngẫu hứng với bóng trong vòng cấm.
7'
Ryan Mendes dẫn bóng nhanh bên cánh phải vào vòng cấm, nhưng cú sút của anh rất nhẹ đưa bóng chạm cầu thủ Argentina trước khi đến vị trí Dibu Martinez.
6'
Trận đấu là những đường chuyền ngắn và quá nhiều sai số ở giữa sân. Argentina đá chậm thăm dò đối thủ.
3'
Cape Verde phát triển bóng lỗi, Argentina tấn công nhưng cũng chuyền hỏng.
2'
Đây là trận đấu thứ 100 của vị HLV vĩ đại nhất mà Argentina từng có, dù trong lịch sử họ đã sở hữu rất nhiều chiến lược gia xuất sắc. Nhưng Lionel Scaloni ở một đẳng cấp khác về mọi phương diện. Điều đáng nói là ông bắt đầu công việc trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, khi gần như chẳng ai đặt niềm tin vào mình.
Scaloni là người hiểu Lionel Messi hơn bất kỳ ai và cũng là người biết cách đồng hành với anh một cách đúng đắn nhất. Như người ta vẫn thường nói: phần còn lại đã trở thành Lịch sử.
1'
Trận đấu bắt đầu.
4h35
Với độ tuổi trung bình 31 tuổi và 197 ngày, Cape Verde có đội hình xuất phát lớn tuổi nhất của bất kỳ đội nào trong một trận đấu knock-out World Cup được ghi nhận (từ năm 1950).
4h34
Lionel Messi đá chính cùng Argentina, và sẽ có lần xuất hiện thứ 30 tại World Cup, trở thành người đầu tiên đạt được cột mốc này.
Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026
Lionel Messi: 6 bàn, 3 trận
Kylian Mbappe: 6 bàn, 4 trận
Harry Kane: 5 bàn, 4 trận
Erling Haaland: 5 bàn, 4 trận
Vinicius: 4 bàn, 4 trận
Ousmane Dembele: 4 bàn, 4 trận
Đội hình xuất phát của Cape Verde
Đội hình xuất phát của Argentina
Thông tin trận đấu
- Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Argentina và Cape Verde chạm trán nhau. Argentina đã thắng cả 7 trận gần nhất tại World Cup trước các đại diện châu Phi, kể từ sau thất bại 0-1 trước Cameroon ở trận mở màn World Cup 1990.
- Cape Verde là đội tuyển thứ 3 trong lịch sử dự World Cup lần đầu nhưng phải đối đầu nhà đương kim vô địch ở vòng đấu loại trực tiếp, sau Na Uy năm 1938 (thua Italia 1-2) và Ghana năm 2006 (thua Brazil 0-3).
- Đứng thứ 63 trên bảng xếp hạng FIFA khi giải đấu khởi tranh, Cape Verde là đội tuyển có thứ hạng FIFA thấp nhất (kể từ khi bảng xếp hạng này được áp dụng năm 1992) lọt vào vòng knock-out ngay trong lần đầu dự World Cup. Xét rộng hơn, họ cũng là đội có thứ hạng thấp nhất góp mặt ở vòng loại trực tiếp kể từ Nga tại World Cup 2018 (hạng 70 FIFA), đội từng loại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu ở vòng 1/8 trước khi thua Croatia tại tứ kết.
- Argentina là nhà ĐKVĐ thứ 3 trong thế kỷ 21 vượt qua vòng bảng để vào giai đoạn knock-out World Cup, sau Brazil năm 2006 (dừng bước ở tứ kết trước Pháp) và Pháp năm 2022 (thua Argentina trên loạt luân lưu ở trận chung kết).
- Cape Verde trở thành đội tuyển ra mắt World Cup đầu tiên vượt qua vòng bảng kể từ Slovakia năm 2010, đồng thời là đại diện châu Phi đầu tiên làm được điều này kể từ Ghana năm 2006. Đội tuyển gần nhất trong lần đầu dự World Cup thắng được một trận knock-out là Ukraine năm 2006 (thắng Thụy Sĩ trên chấm luân lưu), còn đại diện châu Phi gần nhất làm được điều đó là Senegal năm 2002 (thắng Thụy Điển 2-1).
- 7 trong 13 trận knock-out gần nhất của Argentina tại World Cup phải bước vào hiệp phụ, bao gồm hai trận trên hành trình vô địch năm 2022: tứ kết gặp Hà Lan (hòa 2-2, thắng luân lưu 4-3) và chung kết gặp Pháp (hòa 3-3, thắng luân lưu 4-2). Argentina cũng là đội tuyển có nhiều trận phải đá hiệp phụ nhất trong lịch sử World Cup với 11 trận, ngang bằng Đức và Italia.
- Cape Verde là đội tuyển đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup mà không thắng trận nào kể từ Chile năm 1998, khi cả hai đều hòa cả ba trận vòng bảng. Cape Verde cũng là đội tuyển thứ 4 trong lịch sử hòa cả 3 trận đầu tiên tại World Cup, sau Xứ Wales, Cameroon và CH Ireland. Chỉ có CH Ireland tiếp tục hòa cả trận thứ 4 (gặp Romania tại World Cup 1990).
- Cape Verde chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 3 trận vòng bảng World Cup 2026, thành tích phòng ngự tốt nhất của một đội tuyển ra mắt kể từ Angola năm 2006 (cũng chỉ thủng lưới 2 bàn). Đây cũng là thành tích tốt nhất của một đội lần đầu dự World Cup nhưng vượt qua vòng bảng kể từ Croatia năm 1998 (cũng chỉ nhận 2 bàn thua).
- Lionel Messi đã tham gia vào 9 bàn thắng (5 bàn, 4 kiến tạo) trong 5 lần ra sân gần nhất ở vòng knock-out World Cup, đồng thời ghi bàn ở cả bốn trận knock-out gần đây. Chỉ có 3 cầu thủ từng ghi bàn trong 5 trận knock-out World Cup liên tiếp là Leônidas (1934-1938), Gyorgy Sarosi (1934-1938) và Vava (1958-1962).
- Nếu ra sân trước Cape Verde, Lionel Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc 30 trận tại World Cup (hiện có 29 trận). Anh cũng sẽ vươn lên đứng thứ 2 về số lần ra sân ở vòng knock-out World Cup với 13 trận, chỉ xếp sau Miroslav Klose (14 trận).