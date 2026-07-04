- Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Argentina và Cape Verde chạm trán nhau. Argentina đã thắng cả 7 trận gần nhất tại World Cup trước các đại diện châu Phi, kể từ sau thất bại 0-1 trước Cameroon ở trận mở màn World Cup 1990.

- Cape Verde là đội tuyển thứ 3 trong lịch sử dự World Cup lần đầu nhưng phải đối đầu nhà đương kim vô địch ở vòng đấu loại trực tiếp, sau Na Uy năm 1938 (thua Italia 1-2) và Ghana năm 2006 (thua Brazil 0-3).

- Đứng thứ 63 trên bảng xếp hạng FIFA khi giải đấu khởi tranh, Cape Verde là đội tuyển có thứ hạng FIFA thấp nhất (kể từ khi bảng xếp hạng này được áp dụng năm 1992) lọt vào vòng knock-out ngay trong lần đầu dự World Cup. Xét rộng hơn, họ cũng là đội có thứ hạng thấp nhất góp mặt ở vòng loại trực tiếp kể từ Nga tại World Cup 2018 (hạng 70 FIFA), đội từng loại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu ở vòng 1/8 trước khi thua Croatia tại tứ kết.

- Argentina là nhà ĐKVĐ thứ 3 trong thế kỷ 21 vượt qua vòng bảng để vào giai đoạn knock-out World Cup, sau Brazil năm 2006 (dừng bước ở tứ kết trước Pháp) và Pháp năm 2022 (thua Argentina trên loạt luân lưu ở trận chung kết).

- Cape Verde trở thành đội tuyển ra mắt World Cup đầu tiên vượt qua vòng bảng kể từ Slovakia năm 2010, đồng thời là đại diện châu Phi đầu tiên làm được điều này kể từ Ghana năm 2006. Đội tuyển gần nhất trong lần đầu dự World Cup thắng được một trận knock-out là Ukraine năm 2006 (thắng Thụy Sĩ trên chấm luân lưu), còn đại diện châu Phi gần nhất làm được điều đó là Senegal năm 2002 (thắng Thụy Điển 2-1).

- 7 trong 13 trận knock-out gần nhất của Argentina tại World Cup phải bước vào hiệp phụ, bao gồm hai trận trên hành trình vô địch năm 2022: tứ kết gặp Hà Lan (hòa 2-2, thắng luân lưu 4-3) và chung kết gặp Pháp (hòa 3-3, thắng luân lưu 4-2). Argentina cũng là đội tuyển có nhiều trận phải đá hiệp phụ nhất trong lịch sử World Cup với 11 trận, ngang bằng Đức và Italia.

- Cape Verde là đội tuyển đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup mà không thắng trận nào kể từ Chile năm 1998, khi cả hai đều hòa cả ba trận vòng bảng. Cape Verde cũng là đội tuyển thứ 4 trong lịch sử hòa cả 3 trận đầu tiên tại World Cup, sau Xứ Wales, Cameroon và CH Ireland. Chỉ có CH Ireland tiếp tục hòa cả trận thứ 4 (gặp Romania tại World Cup 1990).

- Cape Verde chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 3 trận vòng bảng World Cup 2026, thành tích phòng ngự tốt nhất của một đội tuyển ra mắt kể từ Angola năm 2006 (cũng chỉ thủng lưới 2 bàn). Đây cũng là thành tích tốt nhất của một đội lần đầu dự World Cup nhưng vượt qua vòng bảng kể từ Croatia năm 1998 (cũng chỉ nhận 2 bàn thua).

- Lionel Messi đã tham gia vào 9 bàn thắng (5 bàn, 4 kiến tạo) trong 5 lần ra sân gần nhất ở vòng knock-out World Cup, đồng thời ghi bàn ở cả bốn trận knock-out gần đây. Chỉ có 3 cầu thủ từng ghi bàn trong 5 trận knock-out World Cup liên tiếp là Leônidas (1934-1938), Gyorgy Sarosi (1934-1938) và Vava (1958-1962).

- Nếu ra sân trước Cape Verde, Lionel Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc 30 trận tại World Cup (hiện có 29 trận). Anh cũng sẽ vươn lên đứng thứ 2 về số lần ra sân ở vòng knock-out World Cup với 13 trận, chỉ xếp sau Miroslav Klose (14 trận).