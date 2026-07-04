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Lionel Messi mở tỷ số và kiến tạo bàn quyết định, Argentina chật vật thắng Cape Verde 3-2 sau 120 phút trận vòng 1/16 World Cup 2026.
Argentina vượt qua Cape Verde 3-2 trong trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026, với kịch bản siêu kịch tính không dành cho người đau tim.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi vòng 1/8 World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Ai Cập vượt qua Úc sau loạt luân lưu cân não ở vòng 1/16 World Cup 2026, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng 1/8.