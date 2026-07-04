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Argentina bước vào trận đấu với tư thế cửa trên, nhưng Cape Verde cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục ở vòng knock-out World Cup 2026
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Nhà đương kim vô địch kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp một, liên tục tạo sức ép về phía khung thành của Cape Verde. Messi sớm trở thành tâm điểm với nhiều pha xử lý nguy hiểm, trong đó có cú đá phạt bị thủ môn Vozinha cản phá ở phút 18.
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Phút 29, Argentina mở tỷ số. Lisandro Martinez chuyền bổng tinh tế để Messi thoát xuống trong vòng cấm, dứt điểm quyết đoán vào nóc lưới.
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Pha lập công giúp Messi thiết lập thêm một kỷ lục nữa khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 8 trận đấu liên tiếp tại World Cup 
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Bàn thắng của Messi giúp Argentina giải tỏa áp lực, nhưng Cape Verde vẫn duy trì lối chơi kỷ luật và không vỡ trận. Phút 59, Cape Verde bất ngờ gỡ hòa 1-1. Ryan Mendes căng ngang thuận lợi để Deroy Duarte dứt điểm gọn gàng vào góc thấp
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Những khoảnh khắc lịch sử của Cape Verde trong lần đầu tiên tham dự World Cup
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Sau bàn thua, Argentina đẩy cao đội hình. Messi, Enzo Fernandez và Nicolas Gonzalez đều có cơ hội nhưng không thể thắng thủ môn Vozinha. Hòa 1-1 sau 90 phút, hai đội phải bước vào hiệp phụ, tạo nên một trong những trận đấu căng thẳng nhất vòng 1/16
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Phút 92, Argentina tái lập thế dẫn bàn. Alexis Mac Allister kiến tạo bằng đầu để Lisandro Martinez chớp thời cơ, nâng tỷ số lên 2-1
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Cape Verde tiếp tục gây sốc ở phút 103, khi Sidny Lopes Cabral tung cú sút xa hiểm hóc, gỡ hòa 2-2.
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Messi thi đấu trọn vẹn 120 phút nghẹt thở. Anh luôn nhận được sự chăm sóc nhiệt tình từ các cầu thủ Cape Verde
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CĐV hai đội trải qua nhiều cung bậc cảm xúc ở trận đấu kịch tính bậc nhất lịch sử World Cup
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Bước ngoặt quyết định đến ở phút 111. Từ pha phạt góc của Messi, Diney Borges vô tình đánh đầu phản lưới nhà, giúp đội bóng Nam Mỹ dẫn 3-2
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Những phút cuối, Emiliano Martinez có những pha cứu thua xuất sắc, giúp Argentina bảo toàn chiến thắng và giành vé vào vòng 1/8 gặp Ai Cập

Ảnh: CONMEBOL, ESPN, FIFA