Video bàn thắng Argentina 3-2 Cape Verde (nguồn: VTV)

Cape Verde đã khép lại hành trình lịch sử tại World Cup 2026 bằng thất bại 2-3 trước Argentina sau 120 phút đầy cảm xúc ở vòng 1/16.

Đội bóng châu Phi hai lần gỡ hòa trước nhà đương kim vô địch, buộc Lionel Messi và các đồng đội phải bước vào hiệp phụ trong một trận đấu vượt xa mọi kỳ vọng.

Messi tiếp tục tỏa sáng với bàn mở tỷ số và một pha kiến tạo, nhưng người hùng đưa Argentina đi tiếp lại là trung vệ Cristian Romero với pha đánh đầu quyết định ở hiệp phụ.

Cape Verde chia tay trong thế ngẩng cao đầu. Ảnh: CAF

Trước đó, Lisandro Martinez cũng ghi dấu ấn bằng một kiến tạo và một bàn thắng đầu hiệp phụ.

Bên phía Cape Verde, Deroy Duarte cùng Sidny Lopes Cabral thay nhau lập công, trong khi thủ môn Vozinha thêm một lần khiến cả thế giới ngả mũ với hàng loạt pha cứu thua xuất thần trước Messi.

Dù dừng bước, Cape Verde vẫn rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu. Ở lần đầu tiên tham dự World Cup, đại diện châu Phi vượt qua vòng bảng, chỉ chịu thất bại sau 120 phút trước ứng viên vô địch.

Cape Verde để lại hình ảnh của một tập thể quả cảm, giàu khát vọng, xứng đáng là một trong những câu chuyện đẹp nhất của giải đấu.

Bàn thắng:

Argentina: Messi 29', Lisandro Martinez 92', Diney 111'/phản lưới.

Cape Verde: Deroy Duarte 59', Cabral 103'.

Đội hình xuất phát:

Argentina (4-4-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada; Messi, Lautaro Martìnez.

Cape Verde (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Pico, Diney, Cabral; Lenini; Mendes, Laros Duarte, Deroy Duarte, Cabral; Da Costa.