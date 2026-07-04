Messi và Argentina trải qua trận đấu khó khăn hơn rất nhiều so với những gì anh cùng đồng đội có thể hình dung. Ngay cả khi làm được điều thiết yếu, phá vỡ thế quân bình ở phút 29, các nhà đương kim giữ cúp cũng không thể kiểm soát nhịp độ trận đấu theo ý mình.

Họ 2 lần để đối phương gỡ hòa, dẫn đến phải bước vào hiệp phụ, trước khi có thể thở phào với pha đánh đầu của Romero được tính là cầu thủ Cape Verde phản lưới ở phút 111.

Nhìn biểu cảm của Messi có thể thấy được Argentina đã gặp khó thế nào trước Cape Verde. Ảnh: B/R Football

“Chúng tôi đã lường trước đây là trận đấu rất khó khăn. Không phải ngẫu nhiên Cape Verde hòa được Tây Ban Nha và Uruguay.

Chúng tôi cứ nghĩ sau khi làm được phần khó khăn nhất - ghi bàn mở tỷ số, Argentina có thể kiểm soát trận đấu và chơi bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra ngược lại”, Messi chia sẻ thật lòng, sau trận.

Anh nói thêm: “Chúng tôi liên tục để mất bóng, lùi quá sâu và không gây được áp lực lên Cape Verde như dự tính. Rồi họ đã phát huy được điểm mạnh của mình, có bàn quân bình 1-1.

Nhưng vẫn thế, chúng tôi đã tận hiến tất cả vì màu cờ sắc áo Argentina, bất kể đội có thể hiện được phong độ tốt nhất của mình hay không.

Đây là vòng đấu loại trực tiếp ở World Cup và không ai biếu không cái gì cả. Lúc này, điều quan trọng nhất với tôi và đồng đội là việc hồi phục, tập trung vào trận đấu tiếp theo, rút ra những bài học hữu ích từ cuộc đấu hôm nay”.

Tan trận, Messi vẫn còn vẻ thảng thốt sau trận đấu toát mồ hôi kéo dài 120 phút mà có thời điểm tưởng Argentina không trụ nổi... Ảnh: B/R Football

Trong khi đó, Lisandro Martinez, người có đường chuyền xuất sắc để Messi mở tỷ số, cũng như giúp Argentina vượt lên dẫn 2-1, sau khi mắc lỗi để Cape Verde gỡ hòa, bày tỏ: “Chúng tôi đã chiến đấu đến phút cuối cùng và không bao giờ bỏ cuộc. Đây là cách vòng đấu loại trực tiếp World Cup diễn ra. Bạn không thể quá tự tin được.

Cả 2 đội đều cống hiến hết mình và chúng tôi xứng đáng là người chiến thắng. Tôi rất hạnh phúc và tự hào về đội bóng này”.

Về phần mình, HLV trưởng Lionel Scaloni cho biết: “Chúng tôi sẽ thảo luận về những điều chưa được ở trận đấu này, nhưng điểm tích cực là Argentina không bao giờ bỏ cuộc. Không có đối thủ nào ở World Cup là dễ dàng cả”.

Vượt qua thử thách mang tên Cape Verde, Messi và Argentina sẽ gặp Ai Cập ở vòng 16 đội.

(Nguồn VTV)