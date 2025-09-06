Bà Nguyễn Thị Huyền, đại diện một doanh nghiệp đang triển khai dự án bệnh viện đa khoa tại tỉnh Phú Thọ, cho biết: Công ty đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ sang đất cơ sở y tế, hình thức trả tiền thuê đất hàng năm kể từ ngày 25/6/2025.

Trong quá trình hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng thuê đất, bà Huyền đặt câu hỏi: “Dự án bệnh viện của chúng tôi có thuộc trường hợp được miễn tiền thuê đất theo điểm a, khoản 1, Điều 157 Luật Đất đai 2024 và Điều 39 Nghị định 103/2024 hay không? Quy định ‘sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh…’ có nghĩa là vừa phải sản xuất, vừa phải kinh doanh thì mới được miễn tiền thuê đất, hay chỉ cần thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, tại địa bàn ưu đãi đầu tư thì đã được miễn?”.

Ảnh minh hoạ.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn quy định tại Điều 39 Nghị định 103/2024 về miễn, giảm tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi hoặc nằm trên địa bàn ưu đãi đầu tư.

Điểm a, khoản 1, Điều 157 Luật Đất đai 2024 cũng quy định rõ: Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất áp dụng cho dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư, trừ trường hợp sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại, đất thương mại dịch vụ.

Bộ NN&MT cũng cho biết, đất xây dựng cơ sở y tế được xếp vào loại đất xây dựng công trình sự nghiệp. Do đó, để được xem xét miễn, giảm tiền thuê đất, doanh nghiệp cần gửi văn bản kèm hồ sơ, tài liệu tới cơ quan chức năng địa phương. Căn cứ hồ sơ cụ thể, cơ quan có thẩm quyền sẽ hướng dẫn và quyết định theo đúng quy định.

Như vậy, đối với trường hợp dự án bệnh viện tại Phú Thọ, việc có được miễn tiền thuê đất hay không sẽ phụ thuộc vào việc cơ quan có thẩm quyền xác định dự án có thuộc diện ưu đãi đầu tư, cũng như có phù hợp với địa bàn ưu đãi đầu tư theo luật định hay không.

