Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc có mưa rào và giông vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ dao động trong khoảng 23-33 độ.

Thời tiết Hà Nội ngày nắng đến 33 độ, có lúc có mưa rào. Ảnh minh họa: VNN

Khu vực Trung Bộ cũng có có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ 24-34 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có nắng. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên 20-30 độ; Nam Bộ 24-33 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 1/9, từ 7-13h, sáng có lúc có mưa rào và giông, xác suất mưa 50-60%; từ 13-19h, trời nắng, xác suất mưa 20-30%; nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ.

Dự báo thời tiết ngày 1/9/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có lúc có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng trung du và đồng bằng sáng sớm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.