Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh có xu hướng suy yếu, ngày 10/6, mưa rào và giông chỉ còn xuất hiện ở khu vực Tây Bắc Bộ và từ Nghệ An đến TP Huế với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực nam đồng bằng và Thanh Hóa chiều tối 10/6 có khả năng mưa rào và giông rải rác.

Miền Bắc khá dịu mát, chiều tối có thể mưa giông rải rác. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 10/6, ngày đầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trời nắng, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất có xu hướng tăng nhẹ, nhưng vẫn khá dịu mát ở mức 32 độ.

Ngoài ra, chiều và tối 10/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và tối.

Dự báo thời tiết ngày 10/6/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng; riêng khu vực nam đồng bằng chiều tối có mưa, mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (tập trung vào chiều tối và đêm). Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía Nam gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.